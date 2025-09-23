Петков: „Днес съдът удари тоталното дъно“ — призова за участие в протеста на 25 септември

„Днес съдът удари тоталното дъно. Ние всички като българи трябва да се зададем въпроса: докога Държавна сигурност, ченгета, мафия трябва да определя бъдещето на всички нас?“

Това заяви бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков след решението на Софийския апелативен съд, който остави в сила мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Репортер на БГНЕС предаде изказването.

„Това, което видяхме беше, че нямаха никакви доводи. Съдът даже бездарно прочиташе обвиненията и доказателството на прокуратурата. Днес Благо Коцев остава два месеца и половина в арест на тежък режим.“ - Реклама -

Петков остро нападна съда и прокуратурата, заявявайки, че делото представлява гавра с правосъдието и призова гражданите да се включат в непосредствен протест:

„Призовавам всички да се присъединят към протеста на Боец в четвъртък, 25 септември. Протестът ще се състои от 15.00 часа пред ‘централата, палат, на Новото начало, защото те са пионки всичките. Истинският злодей в случая е Пеевски, а Борисов е неговата маша’.“

Петков описа процеса като безобразие и посочи недостоверностите около ключов свидетел:

„Този главен свидетел един път подписа декларация, че показанията са били дадени под натиск. Второ казва, че той не иска да уличава кмета, защото първите му показания са били грешни. И тук в тази съдебна зала казаха, че най-вероятно е имало натиск върху този свидетел, но няма дори да го попитат, няма да го разпитат и за това ще вземат първоначалните му показания за валидни. Това е подигравка с правосъдието,“ коментира бившият премиер.

Той заключи с остра политическа оценка: