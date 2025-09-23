Петков: „Днес съдът удари тоталното дъно“ — призова за участие в протеста на 25 септември

Това заяви бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“Кирил Петков след решението на Софийския апелативен съд, който остави в сила мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Репортер на БГНЕС предаде изказването.
Петков остро нападна съда и прокуратурата, заявявайки, че делото представлява гавра с правосъдието и призова гражданите да се включат в непосредствен протест:
Петков описа процеса като безобразие и посочи недостоверностите около ключов свидетел:
Той заключи с остра политическа оценка:
Това заяви бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“Кирил Петков след решението на Софийския апелативен съд, който остави в сила мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Репортер на БГНЕС предаде изказването.
Петков остро нападна съда и прокуратурата, заявявайки, че делото представлява гавра с правосъдието и призова гражданите да се включат в непосредствен протест:
Петков описа процеса като безобразие и посочи недостоверностите около ключов свидетел: