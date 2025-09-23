Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони

Хърватия и световният тенис отдават почит на Никола Пилич, който почина на 86-годишна възраст, съобщи Хърватската радиотелевизия.

Роден през 1939 г. в Сплит, Пилич оставя трайна следа както като тенисист, така и като треньор. През 60-те и 70-те години той е сред водещите играчи в света – полуфиналист на „Уимбълдън“ през 1967 г., където побеждава Рой Емерсън, и финалист на „Ролан Гарос“ през 1973 г., губейки от Илие Настасе.

Като капитан извежда Западна Германия, Хърватия и Сърбия до титли в Купа Дейвис – уникално постижение в историята на тениса.

Today we bid farewell to Nikola Pilić, a coach, mentor, and visionary who left an indelible mark on the world of tennis.



His knowledge, dedication, and love for the sport will forever be part of our shared history. 🕊️💔 pic.twitter.com/zP3WZlwuZR — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) September 23, 2025

Пилич оставя дълбока следа и като треньор. Той извежда Хърватия до първата ѝ титла за Купа Дейвис през 2005 г., а уникалното му постижение е, че печели турнира с три различни държави – Западна Германия, Хърватия и Сърбия.

Съществена е ролята му и в развитието на Новак Джокович – Пилич е сред ключовите фигури в ранното израстване на бъдещия 24-кратен шампион от Големия шлем.