Почина Зиад Такиедин – ключов свидетел по делото срещу Никола Саркози

Френско-ливанският бизнесмен Зиад Такиедин, основен обвинител в делото срещу бившия президент на Франция Никола Саркози за предполагаемо незаконно финансиране на кампанията му от режима на Муамар Кадафи, почина на 75-годишна възраст.

Той е издъхнал тази сутрин в ливанската столица Бейрут, потвърди адвокатът му Елиз Арфи пред АФП. Смъртта настъпва само два дни преди очакваната присъда по делото.

Такиедин дълго време твърдеше, че лично е участвал в предаването на до 5 милиона евро в брой от Кадафи към Саркози и началника на кабинета му през 2006–2007 г. През 2020 г. обаче той изненадващо оттегли обвиненията си, което породи подозрения за натиск или подкуп – нещо, което Саркози и неговите съратници категорично отрекоха.

Заради това оттегляне бившият президент и съпругата му, певицата и модел Карла Бруни-Саркози, се оказаха обвиняеми по ново дело за оказване на натиск върху свидетел.

По основното дело френската прокуратура твърди, че още през 2005 г. е било сключено тайно споразумение между екипа на Саркози и Кадафи за незаконно финансиране на кампанията, довела до победата му на изборите през 2007 г.

Бившият държавен глава (мандат 2007–2012), който вече има две осъдителни присъди по други дела, последователно отрича всички обвинения. Прокуратурата настоява за 7 години ефективен затвор, а решението на съда се очаква този четвъртък.

Самият Такиедин беше издирван с международна заповед за арест във връзка с либийското дело и вече имаше присъда по отделен корупционен случай във Франция. Саркози неведнъж го е определял като „голям манипулатор“.