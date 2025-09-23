НА ЖИВО
          Полицията в Бургас вдигната на крак заради изоставен куфар

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Изоставен куфар предизвика полицейска акция в Бургас, съобщиха от ОД на МВР.
          Сигналът е подаден на 19 септември за подозрителен багаж в района на автогара „Запад“.

          На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, които отцепили периметъра. Куфарът е бил открит до хладилна витрина за сладолед. След щателна проверка той е обезвреден без използване на взривен метод. Вътре не са намерени компоненти, които да сочат за наличие на взривни вещества.

          Разследването по случая продължава.

