Полицията в Бургас вдигната на крак заради изоставен куфар

Изоставен куфар предизвика полицейска акция в Бургас, съобщиха от ОД на МВР.

Сигналът е подаден на 19 септември за подозрителен багаж в района на автогара „Запад“.

На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, които отцепили периметъра. Куфарът е бил открит до хладилна витрина за сладолед. След щателна проверка той е обезвреден без използване на взривен метод. Вътре не са намерени компоненти, които да сочат за наличие на взривни вещества.

Разследването по случая продължава.