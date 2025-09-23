Полицията във Варна разкри кражба за хиляди левове

36-годишна жена е задържана във Варна за кражба на значителна сума пари, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 21 септември. При последвалите действия на органите на реда е установено, че жената е задигнала 19 000 лв. от частен имот. Благодарение на бързата намеса на полицията по-голяма част от сумата е възстановена.

Материалите по случая вече са предадени на прокуратурата. По досъдебното производство се извършват процесуално-следствени действия.