НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица

          0
          20
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          С един лев е поскъпнала потребителската кошница у нас през тази седмица и вече струва 97 лева. Данните са на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Преди седем дни цената ѝ е била 96 лева.

          - Реклама -

          Увеличение се отчита при прясното мляко, олиото, както и при свинското и пилешкото месо. Не се очакват драстични промени в цената на олиото за крайните клиенти.

          Поевтиняване има при сезонни зеленчуци – краставици, домати и тиквички.

          От Комисията отбелязват и сериозни разлики между цените на едро и тези на дребно. На някои пазари са регистрирани надценки от над 300% спрямо борсовите цени, но въпреки това стоките се купуват. От там коментират, че решението дали да се пазарува на такива цени е изцяло в ръцете на потребителите.

          Според експертите няма странични фактори, които да влияят на цените в момента, включително и пътят към еврозоната.

          „Не се наблюдават негативни явления като контролиране на пазара, манипулация на цените и т.н. Потребителската кошница нараства на 97 лева, с един лев в сравнение с миналата седмица. Факторът е сезонност и в плодовете – климатичния фактор“, каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

          С един лев е поскъпнала потребителската кошница у нас през тази седмица и вече струва 97 лева. Данните са на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Преди седем дни цената ѝ е била 96 лева.

          - Реклама -

          Увеличение се отчита при прясното мляко, олиото, както и при свинското и пилешкото месо. Не се очакват драстични промени в цената на олиото за крайните клиенти.

          Поевтиняване има при сезонни зеленчуци – краставици, домати и тиквички.

          От Комисията отбелязват и сериозни разлики между цените на едро и тези на дребно. На някои пазари са регистрирани надценки от над 300% спрямо борсовите цени, но въпреки това стоките се купуват. От там коментират, че решението дали да се пазарува на такива цени е изцяло в ръцете на потребителите.

          Според експертите няма странични фактори, които да влияят на цените в момента, включително и пътят към еврозоната.

          „Не се наблюдават негативни явления като контролиране на пазара, манипулация на цените и т.н. Потребителската кошница нараства на 97 лева, с един лев в сравнение с миналата седмица. Факторът е сезонност и в плодовете – климатичния фактор“, каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар избухна в кооперация в Банско, изпратени са три пожарни екипа

          Новинарски Екип -
          Пожар е възникнал в кооперация в Банско малко след 13:00 ч., съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).
          Правосъдие

          Окончателно: Осъдиха Калина Сакскобургготска

          Антония Лазарова -
          Освен това Сакскобургготска е осъдена да заплати 17 953 лева – сумата, равняваща се на стойността на автомобила, който е управлявала. Ако колата беше нейна собственост,
          Общество

          Ремонтът в „Дружба 2“: Топлоподаването няма да спира във всички части

          Новинарски Екип -
          В някои части на ж.к. „Дружба 2“ топлоподаването няма да бъде спирано, а в други се предвижда прекъсване за максимум 4–5 дни.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions