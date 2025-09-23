Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица

С един лев е поскъпнала потребителската кошница у нас през тази седмица и вече струва 97 лева. Данните са на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Преди седем дни цената ѝ е била 96 лева.

Увеличение се отчита при прясното мляко, олиото, както и при свинското и пилешкото месо. Не се очакват драстични промени в цената на олиото за крайните клиенти.

Поевтиняване има при сезонни зеленчуци – краставици, домати и тиквички.

От Комисията отбелязват и сериозни разлики между цените на едро и тези на дребно. На някои пазари са регистрирани надценки от над 300% спрямо борсовите цени, но въпреки това стоките се купуват. От там коментират, че решението дали да се пазарува на такива цени е изцяло в ръцете на потребителите.

Според експертите няма странични фактори, които да влияят на цените в момента, включително и пътят към еврозоната.