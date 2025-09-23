Пожар избухна в кооперация в Банско, изпратени са три пожарни екипа

Пожар е възникнал в кооперация в Банско малко след 13:00 ч., съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Към момента към мястото са изпратени три пожарни автомобила – един от Банско и два от Разлог.

Все още няма информация за причината за пожара.

През последното денонощие на територията на страната са потушени общо 144 пожара, а пожарникарите са реагирали на 173 сигнала за произшествия. Трима души са пострадали, съобщиха още от ГДПБЗН.