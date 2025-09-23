НА ЖИВО
          Пожар обгази Пловдив: тежка миризма и гъст дим

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Пожар избухна късно снощи в Южната индустриална зона на Пловдив, като обгази части от града с гъст бял дим и тежка миризма на изгоряло. Жители на кварталите „Южен“ и „Западен“ съобщиха, че малко след 22:30 ч. във въздуха се е носел плътен дим, а миризмата е била „непоносима“.

          Мнозина са затворили прозорците си и така са прекарали цялата нощ.

          По информация на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив, сигналът за пожара е подаден около 21:40 ч. Изгоряло е нерегламентирано сметище за строителни отпадъци, разположено на границата между две електропреносни дружества в Южната индустриална зона.

          Пожарът е обхванал площадка от около 2 декара, където са били изсипвани контейнери със строителни отпадъци, включително пластмаси и бои, които при горене отделят силно задушлив дим.

          Екипи на пожарната са работили на терен цяла нощ. Според РИОСВ – Пловдив, до момента няма данни за превишени нива на замърсяване на въздуха.

          Полицията е започнала проверка по случая.

