НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пожар в село Стоян Михайловски изпепели покрив, двамата собственици пострадаха

          0
          34
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Двама мъже са пострадали при пожар в село Стоян Михайловски, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Шумен.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в обедните часове вчера, когато е подаден сигнал за пожар в покрив на гараж на ул. „Албена“. На място е изпратен екип на пожарната от Нови пазар.

          При пристигане, огнеборците установяват, че горят два съседни имота, като едната от засегнатите къщи е необитаема. Пожарът бързо се е разпространил, което наложило изпращането на още четири противопожарни екипа – два от Шумен и още два от Нови пазар.

          Унищожени са около 150 кв. м покривна конструкция, домашно имущество, както и инструменти и техника в гаража. Пострадали са двама мъже – на 29 и 39 години, собственици на имота, които са с изгаряния.

          Пожарът е потушен с помощта на 47 тона вода. Благодарение на бързата реакция, двете сгради са спасени от пълно опожаряване.

          Причината за възникването на пожара е в процес на установяване, допълниха от полицията в Шумен.

          Двама мъже са пострадали при пожар в село Стоян Михайловски, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Шумен.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в обедните часове вчера, когато е подаден сигнал за пожар в покрив на гараж на ул. „Албена“. На място е изпратен екип на пожарната от Нови пазар.

          При пристигане, огнеборците установяват, че горят два съседни имота, като едната от засегнатите къщи е необитаема. Пожарът бързо се е разпространил, което наложило изпращането на още четири противопожарни екипа – два от Шумен и още два от Нови пазар.

          Унищожени са около 150 кв. м покривна конструкция, домашно имущество, както и инструменти и техника в гаража. Пострадали са двама мъже – на 29 и 39 години, собственици на имота, които са с изгаряния.

          Пожарът е потушен с помощта на 47 тона вода. Благодарение на бързата реакция, двете сгради са спасени от пълно опожаряване.

          Причината за възникването на пожара е в процес на установяване, допълниха от полицията в Шумен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МВнР с позиция за насилственото задържане българския гражданин в Украйна

          Камелия Григорова -
          Във връзка със запитвания от медии относно задържането на български гражданин на територията на Украйна, Министерството на външните работи на Република България заявява следното: Гражданинът...
          Общество

          Явор Дянков: Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо

          Златина Петкова -
          "Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо." Това каза Явор Дянков, който беше гост в предаваното "Делници" с водещ Николай Колев. Дянков обясни,...
          Общество

          Столична община преминава към нова обслужваща банка от октомври

          Новинарски Екип -
          От началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки на Столична община, след като беше подписан договор за обслужване с Пощенска банка.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions