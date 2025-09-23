Пожар в село Стоян Михайловски изпепели покрив, двамата собственици пострадаха

Двама мъже са пострадали при пожар в село Стоян Михайловски, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Шумен.

Инцидентът е станал в обедните часове вчера, когато е подаден сигнал за пожар в покрив на гараж на ул. „Албена“. На място е изпратен екип на пожарната от Нови пазар.

При пристигане, огнеборците установяват, че горят два съседни имота, като едната от засегнатите къщи е необитаема. Пожарът бързо се е разпространил, което наложило изпращането на още четири противопожарни екипа – два от Шумен и още два от Нови пазар.

Унищожени са около 150 кв. м покривна конструкция, домашно имущество, както и инструменти и техника в гаража. Пострадали са двама мъже – на 29 и 39 години, собственици на имота, които са с изгаряния.

Пожарът е потушен с помощта на 47 тона вода. Благодарение на бързата реакция, двете сгради са спасени от пълно опожаряване.

Причината за възникването на пожара е в процес на установяване, допълниха от полицията в Шумен.