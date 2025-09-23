НА ЖИВО
          Пожар застрашава защитената местност „Калимок-Бръшлен" край Тутракан

          Снимка: Facebook
          Пожар в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ край Тутракан продължава да бушува втори ден и застрашава уникално биоразнообразие.

          Огънят е тръгнал от землището на село Нова Черна и вече е достигнал до рибарниците при село Старо село, съобщи кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

          Пожарната не може да влезе в района, тъй като пламъците обхващат 2–3 метра високи сухи тръстики. Огънят тлее и лесно се разгаря от вятъра.

          Няма опасност за хората и населените места, увери кметът.

          Големите диви животни са в безопасност, но по-дребните са изложени на риск. В района се намира голяма колония пеликани, които в момента са се изтеглили към Дунав и не са застрашени, потвърдиха от природозащитната организация, която ги наблюдава.

          По случая има задържано лице, съобщи още кметът.

