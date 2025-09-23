НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Признат за виновен мъжът, опитал да убие Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида

          0
          41
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Федерален съдебен състав призна за виновен 59-годишния Раян Роут от Хавай за опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборната кампания миналата година във Флорида.

          - Реклама -

          Роут бе признат за виновен по три обвинения – опит за убийство на президентски кандидат, нападение над федерален служител и нарушения, свързани с огнестрелни оръжия – след 12-дневен процес, в който се защитаваше сам.

          След прочитане на присъдата той се опитал да се прободе в шията с писалка, но бил спрян от маршалите. По-късно бе върнат в съдебната зала, без да е сериозно наранен.

          Роут може да получи доживотна присъда, като наказанието ще бъде определено на 18 декември.

          Президентът Доналд Тръмп поздрави главния прокурор Пам Бонди и екипа ѝ за успешното обвинение:

          „Това беше зъл човек със зли намерения, и те го хванаха,“ написа той в Truth Social.

          Бонди подчерта:

          „Тази присъда илюстрира ангажимента на Министерството на правосъдието да наказва тези, които се занимават с политическо насилие. Този опит за убийство не беше само нападение срещу нашия президент, но и оскърбление към самата ни нация.“

          Федерален съдебен състав призна за виновен 59-годишния Раян Роут от Хавай за опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборната кампания миналата година във Флорида.

          - Реклама -

          Роут бе признат за виновен по три обвинения – опит за убийство на президентски кандидат, нападение над федерален служител и нарушения, свързани с огнестрелни оръжия – след 12-дневен процес, в който се защитаваше сам.

          След прочитане на присъдата той се опитал да се прободе в шията с писалка, но бил спрян от маршалите. По-късно бе върнат в съдебната зала, без да е сериозно наранен.

          Роут може да получи доживотна присъда, като наказанието ще бъде определено на 18 декември.

          Президентът Доналд Тръмп поздрави главния прокурор Пам Бонди и екипа ѝ за успешното обвинение:

          „Това беше зъл човек със зли намерения, и те го хванаха,“ написа той в Truth Social.

          Бонди подчерта:

          „Тази присъда илюстрира ангажимента на Министерството на правосъдието да наказва тези, които се занимават с политическо насилие. Този опит за убийство не беше само нападение срещу нашия президент, но и оскърбление към самата ни нация.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на...
          Политика

          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ. Това...
          Политика

          Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions