Признат за виновен мъжът, опитал да убие Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида

Федерален съдебен състав призна за виновен 59-годишния Раян Роут от Хавай за опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборната кампания миналата година във Флорида.

Роут бе признат за виновен по три обвинения – опит за убийство на президентски кандидат, нападение над федерален служител и нарушения, свързани с огнестрелни оръжия – след 12-дневен процес, в който се защитаваше сам.

След прочитане на присъдата той се опитал да се прободе в шията с писалка, но бил спрян от маршалите. По-късно бе върнат в съдебната зала, без да е сериозно наранен.

Роут може да получи доживотна присъда, като наказанието ще бъде определено на 18 декември.

Президентът Доналд Тръмп поздрави главния прокурор Пам Бонди и екипа ѝ за успешното обвинение:

„Това беше зъл човек със зли намерения, и те го хванаха,“ написа той в Truth Social.

Бонди подчерта: