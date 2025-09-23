Проф. Христо Деянов с акустичен концерт

Професор Христо Деянов обяви в ефира на предаването „Делници“ с водещ Николай Колев, че на 1-и октомври ще се състои негов концерт. Мястото е клуб „Сингълс“ в НДК. Датата не е избрана случайно, тъй като това е Денят на музиката и поезията, обясни още Деянов.

В рамките на предаването зрителите за първи път чуха новата му песен „Обичам само теб“.

Водещият на “ Академия Здравитал“ по „Евроком“ разказа, че концертът ще е акустичен и в него ще участват още Георги Денков, Кирил Калев, Румен Спасов и други. Входът е свободен, а началото е 20:00 часа.