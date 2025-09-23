Прокуратурата: Тялото, открито на екопътека „Невястата“, е на жертва на убийство

Тялото на мъж беше открито в понеделник преди обед в района на екопътека „Невястата“ край Смолян.

- Реклама -

Апелативната прокуратура – Пловдив потвърди чрез официално съобщение до медиите, че по случая се води разследване за извършено убийство, съобщи кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Окръжната прокуратура – Смолян и Областната дирекция на МВР ще дадат съвместен брифинг днес от 16:00 ч., на който ще представят подробности по тежкото криминално престъпление.

Полицейският оглед на мястото на престъплението продължи над седем часа. Претърсени са и два автомобила, паркирани в началото на екопътеката. Тялото на мъжа е било пренесено на ръце от полицаи по труднодостъпния терен, преди да бъде транспортирано с линейка за аутопсия.

Информация за случая не е публикувана в ежедневния бюлетин на Областната дирекция на МВР – Смолян.