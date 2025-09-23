НА ЖИВО
          Равносметката за лято 2025: Успешен сезон и ръст на туристите

          Снимка: Уикипедия
          Колкото и да не ни се иска, лятото на 2025 г. вече е в историята, а туристическият бранш прави своята равносметка. Според проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, летният сезон е бил изключително успешен, както за чуждестранния, така и за вътрешния туризъм.

          Основни акценти от сезона:

          • Около 4% ръст на чуждестранните туристи – от началото на годината до края на август страната е била посетена от над 9,7 млн. души.
          • Българите, пътували в страната, са били два пъти повече от чужденците.
          • Очакванията до края на годината са броят на чуждестранните туристи да надхвърли 13,4 млн., а пътуванията на българи в България – около 26 млн., което е увеличение с близо 1,1 млн. спрямо миналата година.

          Проф. Драганов отбеляза още, че туристическият сектор няма притеснения във връзка с предстоящото приемане на еврото, тъй като традиционно работи с чуждестранни валути.

          Освен това, по-голямата част от туристическите услуги в България се извършват от местни кадри, което, по думите на експерта, е положителен сигнал за вътрешната заетост и устойчивост на сектора.

