НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Разбиха криптосхема за над 100 млн. евро, акция и в България

          0
          11
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) операция разкри мащабна мрежа за измами с криптовалути, ощетила над 100 жертви с повече от 100 млн. евро (около 118 млн. долара).

          - Реклама -

          Обиски бяха извършени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души – сред тях и соченият за ръководител – са арестувани. Замразени са банкови сметки и активи. От българска страна в операцията участваха Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив.

          Измамата се извършвала чрез професионално изработени онлайн платформи, които обещавали високи печалби от криптоинвестиции. Вместо това парите на жертвите били прехвърляни и изпирани през сметки в Литва.

          „Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали нови такси, след което платформата изчезвала. В крайна сметка жертвите губели по-голямата част или всичките си средства“, съобщиха от Eurojust.

          Схемата е действала поне от 2018 г. и е засегнала 23 държави, включително Германия, Франция, Италия и Испания.

          Главният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Макар операцията да е проведена миналата седмица, детайли бяха обявени едва на 23 септември заради текущи съдебни действия.

          Координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) операция разкри мащабна мрежа за измами с криптовалути, ощетила над 100 жертви с повече от 100 млн. евро (около 118 млн. долара).

          - Реклама -

          Обиски бяха извършени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души – сред тях и соченият за ръководител – са арестувани. Замразени са банкови сметки и активи. От българска страна в операцията участваха Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив.

          Измамата се извършвала чрез професионално изработени онлайн платформи, които обещавали високи печалби от криптоинвестиции. Вместо това парите на жертвите били прехвърляни и изпирани през сметки в Литва.

          „Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали нови такси, след което платформата изчезвала. В крайна сметка жертвите губели по-голямата част или всичките си средства“, съобщиха от Eurojust.

          Схемата е действала поне от 2018 г. и е засегнала 23 държави, включително Германия, Франция, Италия и Испания.

          Главният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Макар операцията да е проведена миналата седмица, детайли бяха обявени едва на 23 септември заради текущи съдебни действия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сиярто: Унгария няма да се откаже да купува петрол от Русия

          Антония Лазарова -
          „За нас енергийните доставки са чисто физически въпрос. Можете да мечтаете да купувате петрол и газ от другаде, но реалността е, че можем да
          Икономика

          Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица

          Новинарски Екип -
          С един лев е поскъпнала потребителската кошница у нас през тази седмица и вече струва 97 лева.
          Култура

          „D2“ отново заедно: Групата се събра в оригиналния си състав

          Антония Лазарова -
          Началото на "D2" е поставено през 1998 г. след телефонен разговор между Димитър Кърнев и Александър Обретенов. Малко след това групата постига бърз успех –

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions