Разбиха криптосхема за над 100 млн. евро, акция и в България

Координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) операция разкри мащабна мрежа за измами с криптовалути, ощетила над 100 жертви с повече от 100 млн. евро (около 118 млн. долара).

Обиски бяха извършени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души – сред тях и соченият за ръководител – са арестувани. Замразени са банкови сметки и активи. От българска страна в операцията участваха Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив.

Измамата се извършвала чрез професионално изработени онлайн платформи, които обещавали високи печалби от криптоинвестиции. Вместо това парите на жертвите били прехвърляни и изпирани през сметки в Литва.

„Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали нови такси, след което платформата изчезвала. В крайна сметка жертвите губели по-голямата част или всичките си средства“, съобщиха от Eurojust.

Схемата е действала поне от 2018 г. и е засегнала 23 държави, включително Германия, Франция, Италия и Испания.

Главният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Макар операцията да е проведена миналата седмица, детайли бяха обявени едва на 23 септември заради текущи съдебни действия.