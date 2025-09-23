Ремонтът в „Дружба 2“: Топлоподаването няма да спира във всички части

В някои части на ж.к. „Дружба 2“ топлоподаването няма да бъде спирано, а в други се предвижда прекъсване за максимум 4–5 дни.

Това съобщи директорът на „Топлофикация София“ инж. Петър Петров по време на изслушване пред комисията по инфраструктура и енергийно планиране в Столичния общински съвет. Поводът е планираният ремонт на топлопреносната мрежа в „Дружба 2“, който трябва да започне в началото на октомври и да продължи три месеца.

В един от новите комплекси в района, където живеят няколко хиляди абонати, парното и топлата вода няма да бъдат спирани през целия 90-дневен период.

За останалите сгради прекъсванията ще бъдат поетапни. В блоковете, където може да бъде монтирана спирателна арматура, топлоподаването ще бъде спряно за не повече от 5 дни.

Първо ще бъдат ремонтирани трасетата в близост до детски градини и училища. След това ще се премине към по-дългите участъци, а най-късите ще бъдат оставени за по-студените месеци.

Все още няма избрани изпълнители по петте обособени позиции в обществената поръчка, съобщава БНР.