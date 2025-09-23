НА ЖИВО
          Русия: НАТО стоварва войски в Румъния

          Руските разузнавателни служби съобщиха, че в Румъния, близо до границата с Молдова, се извършва съсредоточаване на части от въоръжените сили на страните от НАТО.

          По данни на Москва, алиансът подготвя разполагане на свои подразделения в Одеска област, като целта е „оказване на натиск и сплашване на Приднестровието“.

          СБЛЪСЪК: НАТО обвини Русия, Москва отрича СБЛЪСЪК: НАТО обвини Русия, Москва отрича

          Според официално изявление на руската Служба за външно разузнаване, първата група войски на НАТО вече е пристигнала в района на Одеса.

