Руските разузнавателни служби съобщиха, че в Румъния, близо до границата с Молдова, се извършва съсредоточаване на части от въоръжените сили на страните от НАТО.

По данни на Москва, алиансът подготвя разполагане на свои подразделения в Одеска област, като целта е „оказване на натиск и сплашване на Приднестровието“.

Според официално изявление на руската Служба за външно разузнаване, първата група войски на НАТО вече е пристигнала в района на Одеса.