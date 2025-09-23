Русия удари Запорожие с фугасни бомби (ВИДЕО)

Руски сили нанесоха нощен въздушен удар по Запорожие, използвайки шест фугасни бомби. По информация на началника на регионалната военна администрация Иван Федоров, атаката е причинила сериозни разрушения и пожари в жилищни и промишлени обекти.

„Предварителните данни сочат, че градът е бил ударен шест пъти през нощта", съобщи Федоров, като публикува видеозапис с щетите.

Държавната служба за извънредни ситуации потвърди, че една жилищна сграда е напълно разрушена, а взривната вълна е повредила съседни постройки. Вследствие на удара е избухнал пожар.

По думите на спасителите е възможно под руините да има хора, но точният брой на пострадалите все още се установява. На място работят аварийни екипи.