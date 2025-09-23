НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия удари Запорожие с фугасни бомби (ВИДЕО)

          0
          0
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Руски сили нанесоха нощен въздушен удар по Запорожие, използвайки шест фугасни бомби. По информация на началника на регионалната военна администрация Иван Федоров, атаката е причинила сериозни разрушения и пожари в жилищни и промишлени обекти.

          „Предварителните данни сочат, че градът е бил ударен шест пъти през нощта“, съобщи Федоров, като публикува видеозапис с щетите.

          - Реклама -

          Държавната служба за извънредни ситуации потвърди, че една жилищна сграда е напълно разрушена, а взривната вълна е повредила съседни постройки. Вследствие на удара е избухнал пожар.

          За първи път в историята – Украински спецчасти унищожиха два редки руски самолета-амфибии Бе-12 За първи път в историята – Украински спецчасти унищожиха два редки руски самолета-амфибии Бе-12

          По думите на спасителите е възможно под руините да има хора, но точният брой на пострадалите все още се установява. На място работят аварийни екипи.

          Руски сили нанесоха нощен въздушен удар по Запорожие, използвайки шест фугасни бомби. По информация на началника на регионалната военна администрация Иван Федоров, атаката е причинила сериозни разрушения и пожари в жилищни и промишлени обекти.

          „Предварителните данни сочат, че градът е бил ударен шест пъти през нощта“, съобщи Федоров, като публикува видеозапис с щетите.

          - Реклама -

          Държавната служба за извънредни ситуации потвърди, че една жилищна сграда е напълно разрушена, а взривната вълна е повредила съседни постройки. Вследствие на удара е избухнал пожар.

          За първи път в историята – Украински спецчасти унищожиха два редки руски самолета-амфибии Бе-12 За първи път в историята – Украински спецчасти унищожиха два редки руски самолета-амфибии Бе-12

          По думите на спасителите е възможно под руините да има хора, но точният брой на пострадалите все още се установява. На място работят аварийни екипи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Урсула фон дер Лайен: няма да се кандидатирам за президент на Германия

          Красимир Попов -
          Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че няма намерение да се включва в президентската надпревара в Германия през 2027 г. „Напълно съм...
          Общество

          Недоволство в Пловдив – родители алармират за опасен път към училище и детска градина

          Новинарски Екип -
          Жители на пловдивския район „Южен“ изразиха недоволство от липсата на пешеходни пътеки, светофари и тротоари по улица „Александър Стамболийски“.
          Свят

          Историческа визита: Тържествена вечеря в чест на президента Тръмп в Уиндзор

          Новинарски Екип -
          С много кралски почести и пищен банкет в замъка Уиндзор приключи първият ден от историческото второ държавно посещение на Доналд Тръмп в Обединеното кралство.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions