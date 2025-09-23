НА ЖИВО
          Правосъдие

          Съдът гледа окончателната мярка на Благомир Коцев

          Снимка: БГНЕС
          Софийският апелативен съд предстои да се произнесе окончателно по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който е обвинен в участие в организирана престъпна група и за поискан подкуп.

          Коцев се намира в ареста вече два месеца. Миналата седмица делото бе блокирано, след като тричленният състав на Апелативния съд – зам.-председателят Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – си направи отвод. Причината, по думите им, била „тенденциозно и манипулативно внушавано в обществото невярно твърдение за съществуващи зависимости“.

          Нов състав бе определен, но единият от съдиите – бившият председател на Апелативния спецсъд Георги Ушев – също отказа участие. Затова предстои мястото му да бъде заето от друг магистрат, преди съдът да вземе окончателното решение по казуса.

