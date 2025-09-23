Съдът гледа окончателната мярка на Благомир Коцев

Софийският апелативен съд предстои да се произнесе окончателно по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който е обвинен в участие в организирана престъпна група и за поискан подкуп.
- Реклама -
Коцев се намира в ареста вече два месеца. Миналата седмица делото бе блокирано, след като тричленният състав на Апелативния съд – зам.-председателят Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – си направи отвод. Причината, по думите им, била „тенденциозно и манипулативно внушавано в обществото невярно твърдение за съществуващи зависимости“.
Нов състав бе определен, но единият от съдиите – бившият председател на Апелативния спецсъд Георги Ушев – също отказа участие. Затова предстои мястото му да бъде заето от друг магистрат, преди съдът да вземе окончателното решение по казуса.
Софийският апелативен съд предстои да се произнесе окончателно по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който е обвинен в участие в организирана престъпна група и за поискан подкуп.
- Реклама -
Коцев се намира в ареста вече два месеца. Миналата седмица делото бе блокирано, след като тричленният състав на Апелативния съд – зам.-председателят Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – си направи отвод. Причината, по думите им, била „тенденциозно и манипулативно внушавано в обществото невярно твърдение за съществуващи зависимости“.
Нов състав бе определен, но единият от съдиите – бившият председател на Апелативния спецсъд Георги Ушев – също отказа участие. Затова предстои мястото му да бъде заето от друг магистрат, преди съдът да вземе окончателното решение по казуса.