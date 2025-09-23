Съдът отхвърли искане на адвоката на Благомир Коцев (ВИДЕО)

Апелативният съд в София е отхвърлил исканията за отводи на двама съдии по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, предаде БНТ.

Адвокат Ина Лулчева, която представлява Коцев, настоя за отстраняването на председателя на съдебния състав съдия Стефан Илиев и на съдия Венелин Иванов.

По отношение на съдия Иванов аргументът на защитата е, че той е бил магистрат в Специализирания апелативен наказателен съд, който бе закрит по политическо решение, подкрепено от ПП–ДБ, и следователно е „лично засегнат“.

За съдия Илиев Лулчева твърди, че назначаването му в състава е извършено в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.

След разглеждане на аргументите, съдът е отхвърлил исканията и е решил процесът да продължи със същия състав.