НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът отхвърли искане на адвоката на Благомир Коцев (ВИДЕО)

          0
          290
          Loading the player...
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Апелативният съд в София е отхвърлил исканията за отводи на двама съдии по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, предаде БНТ.

          - Реклама -

          Адвокат Ина Лулчева, която представлява Коцев, настоя за отстраняването на председателя на съдебния състав съдия Стефан Илиев и на съдия Венелин Иванов.

          • По отношение на съдия Иванов аргументът на защитата е, че той е бил магистрат в Специализирания апелативен наказателен съд, който бе закрит по политическо решение, подкрепено от ПП–ДБ, и следователно е „лично засегнат“.
          • За съдия Илиев Лулчева твърди, че назначаването му в състава е извършено в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.

          След разглеждане на аргументите, съдът е отхвърлил исканията и е решил процесът да продължи със същия състав.

          Апелативният съд в София е отхвърлил исканията за отводи на двама съдии по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, предаде БНТ.

          - Реклама -

          Адвокат Ина Лулчева, която представлява Коцев, настоя за отстраняването на председателя на съдебния състав съдия Стефан Илиев и на съдия Венелин Иванов.

          • По отношение на съдия Иванов аргументът на защитата е, че той е бил магистрат в Специализирания апелативен наказателен съд, който бе закрит по политическо решение, подкрепено от ПП–ДБ, и следователно е „лично засегнат“.
          • За съдия Илиев Лулчева твърди, че назначаването му в състава е извършено в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.

          След разглеждане на аргументите, съдът е отхвърлил исканията и е решил процесът да продължи със същия състав.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Прокуратурата: Тялото, открито на екопътека „Невястата“, е на жертва на убийство

          Новинарски Екип -
          Тялото на мъж беше открито в понеделник преди обед в района на екопътека „Невястата“ край Смолян.
          Политика

          Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

          Антония Лазарова -
          България ще бъде част от общоевропейската инициатива за изграждане на т.нар. „стена от дронове“ по източните граници на Европейския съюз
          Инциденти

          77-годишна жена почина, колабирайки на пешеходна пътека в Смолян

          Новинарски Екип -
          77-годишна жена е колабирала на пешеходната пътека, докато е пресичала и е починала на място

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions