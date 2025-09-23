НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Сърбия подписва нов газов договор с Русия през октомври

          0
          35
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Сърбия ще подпише нов договор за внос на природен газ от Русия през октомври. Това съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович в интервю за сръбската обществена телевизия РТС, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

          - Реклама -

          „Ще приключим разговорите тази седмица, но самото споразумение ще бъде подписано през октомври, а не през септември. Дотогава ще удължим настоящия договор при същите условия“, заяви Баятович.

          Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони

          Той посочи още, че над 90% от капацитета на газовите хранилища в Сърбия вече е запълнен и наличните количества са достатъчни за три до пет месеца.

          Баятович увери, че няма да има увеличение на цената на газа за домакинствата. В случай на повишение за дистрибуторите или населението, разликата ще бъде покрита от „Сърбиягаз“.

          В интервюто си директорът на „Сърбиягаз“ коментира и американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС. По думите му, президентът Александър Вучич е поискал среща с американския държавен секретар Марко Рубио по този повод, като я определи като „много важна“, тъй като според него става въпрос за „политически санкции“.

          Компанията НИС попадна под санкциите на САЩ в началото на януари тази година, заради връзките си с руската „Газпром нефт“, която е санкционирана от Запада заради руската инвазия в Украйна. Въпреки това, прилагането на санкциите беше отлагано шест пъти.

          Според информация на сръбската редакция на Радио Свободна Европа, „Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на НИС. Данни от Белградската фондова борса показват, че акциите на компанията са били поети от руската фирма „Интелиджънс“ (Intelligence).

          Сърбия ще подпише нов договор за внос на природен газ от Русия през октомври. Това съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович в интервю за сръбската обществена телевизия РТС, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

          - Реклама -

          „Ще приключим разговорите тази седмица, но самото споразумение ще бъде подписано през октомври, а не през септември. Дотогава ще удължим настоящия договор при същите условия“, заяви Баятович.

          Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони

          Той посочи още, че над 90% от капацитета на газовите хранилища в Сърбия вече е запълнен и наличните количества са достатъчни за три до пет месеца.

          Баятович увери, че няма да има увеличение на цената на газа за домакинствата. В случай на повишение за дистрибуторите или населението, разликата ще бъде покрита от „Сърбиягаз“.

          В интервюто си директорът на „Сърбиягаз“ коментира и американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС. По думите му, президентът Александър Вучич е поискал среща с американския държавен секретар Марко Рубио по този повод, като я определи като „много важна“, тъй като според него става въпрос за „политически санкции“.

          Компанията НИС попадна под санкциите на САЩ в началото на януари тази година, заради връзките си с руската „Газпром нефт“, която е санкционирана от Запада заради руската инвазия в Украйна. Въпреки това, прилагането на санкциите беше отлагано шест пъти.

          Според информация на сръбската редакция на Радио Свободна Европа, „Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на НИС. Данни от Белградската фондова борса показват, че акциите на компанията са били поети от руската фирма „Интелиджънс“ (Intelligence).

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират

          Златина Петкова -
          "Европа оправдава военните разходи със заплахата от Русия". Това каза международния анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Илиева беше...
          Инциденти

          Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка

          Камелия Григорова -
          Дронове, засечени в близост до летищата в Копенхаген и Осло, доведоха до временно спиране на полетите и сериозни смущения в трафика, продължили няколко часа....
          Политика

          Макрон звънна на Тръмп: Хей, как си? Познай къде съм – чакам на улицата заради теб… (ВИДЕО)

          Камелия Григорова -
          Френският президент Еманюел Макрон бе спрян в централната част на Ню Йорк, след като полицията блокира улиците заради преминаването на кортежа на американския президент...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions