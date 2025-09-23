Сърбия подписва нов газов договор с Русия през октомври

Сърбия ще подпише нов договор за внос на природен газ от Русия през октомври. Това съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович в интервю за сръбската обществена телевизия РТС, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

- Реклама -

„Ще приключим разговорите тази седмица, но самото споразумение ще бъде подписано през октомври, а не през септември. Дотогава ще удължим настоящия договор при същите условия“, заяви Баятович.

Той посочи още, че над 90% от капацитета на газовите хранилища в Сърбия вече е запълнен и наличните количества са достатъчни за три до пет месеца.

Баятович увери, че няма да има увеличение на цената на газа за домакинствата. В случай на повишение за дистрибуторите или населението, разликата ще бъде покрита от „Сърбиягаз“.

В интервюто си директорът на „Сърбиягаз“ коментира и американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС. По думите му, президентът Александър Вучич е поискал среща с американския държавен секретар Марко Рубио по този повод, като я определи като „много важна“, тъй като според него става въпрос за „политически санкции“.

Компанията НИС попадна под санкциите на САЩ в началото на януари тази година, заради връзките си с руската „Газпром нефт“, която е санкционирана от Запада заради руската инвазия в Украйна. Въпреки това, прилагането на санкциите беше отлагано шест пъти.

Според информация на сръбската редакция на Радио Свободна Европа, „Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на НИС. Данни от Белградската фондова борса показват, че акциите на компанията са били поети от руската фирма „Интелиджънс“ (Intelligence).