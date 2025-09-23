НА ЖИВО
          СБЛЪСЪК: НАТО обвини Русия, Москва отрича

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          В Съвета за сигурност на ООН се проведе напрегнато заседание, на което съюзниците от НАТО обвиниха Русия в умишлено нарушаване на въздушното пространство на алианса над Естония и Полша.

          Британският външен министър предупреди Москва:

          „Вашите безразсъдни действия рискуват пряка въоръжена конфронтация с НАТО. Алиансът е отбранителен, но не си правете илюзии – готови сме да защитаваме небето и територията си.“

          Новият американски посланик в ООН Майк Уалц, който за първи път участва в заседание, също изрази твърда позиция:

          „Вашингтон и съюзниците ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО.“

          От своя страна заместник-посланикът на Русия в ООН отрече обвиненията, настоявайки, че няма доказателства за умишлено нарушаване на въздушното пространство, и определи твърденията като „неоснователни“.

