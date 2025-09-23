В Съвета за сигурност на ООН се проведе напрегнато заседание, на което съюзниците от НАТО обвиниха Русия в умишлено нарушаване на въздушното пространство на алианса над Естония и Полша.
- Реклама -
Британският външен министър предупреди Москва:
Новият американски посланик в ООН Майк Уалц, който за първи път участва в заседание, също изрази твърда позиция:
От своя страна заместник-посланикът на Русия в ООН отрече обвиненията, настоявайки, че няма доказателства за умишлено нарушаване на въздушното пространство, и определи твърденията като „неоснователни“.
В Съвета за сигурност на ООН се проведе напрегнато заседание, на което съюзниците от НАТО обвиниха Русия в умишлено нарушаване на въздушното пространство на алианса над Естония и Полша.
- Реклама -
Британският външен министър предупреди Москва:
Новият американски посланик в ООН Майк Уалц, който за първи път участва в заседание, също изрази твърда позиция:
От своя страна заместник-посланикът на Русия в ООН отрече обвиненията, настоявайки, че няма доказателства за умишлено нарушаване на въздушното пространство, и определи твърденията като „неоснователни“.