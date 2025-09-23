Седем нелегални мигранти заловени край Созопол

На 21 септември, малко преди 17:00 ч., в района на КПП край село Крушевец, община Созопол, полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил. При проверката е установено, че колата е управлявана от румънски гражданин, а в нея се превозват седем нелегални мигранти.

По първоначални данни сред задържаните има трима граждани на Сирия, трима на Палестина и един на Судан.

Мигрантите са предадени на Гранично полицейско управление – Малко Търново за предприемане на последващи действия. По случая работят служители на „Гранична полиция“.

В момента в района на отговорност на ГПУ – Малко Търново са разположени и сили на Зонално жандармерийско управление – Монтана, които оказват съдействие на граничните служители при охраната на българо-турската граница.