      вторник, 23.09.25
          Седем нелегални мигранти заловени край Созопол

          На 21 септември, малко преди 17:00 ч., в района на КПП край село Крушевец, община Созопол, полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил. При проверката е установено, че колата е управлявана от румънски гражданин, а в нея се превозват седем нелегални мигранти.

          По първоначални данни сред задържаните има трима граждани на Сирия, трима на Палестина и един на Судан.

          Мигрантите са предадени на Гранично полицейско управление – Малко Търново за предприемане на последващи действия. По случая работят служители на „Гранична полиция“.

          В момента в района на отговорност на ГПУ – Малко Търново са разположени и сили на Зонално жандармерийско управление – Монтана, които оказват съдействие на граничните служители при охраната на българо-турската граница.

