Шофьор лети с 211 км/ч на „Тракия“, ще плати 850 лв. глоба

Шофьор, засечен да кара със 211 км/ч на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен през почивните дни, ще бъде санкциониран по новите правила за движение по пътищата.

„За това нарушение ще бъде наложена глоба от 850 лева, свидетелството за управление ще бъде отнето за два месеца, а автомобилът – спрян от движение за един месец“, съобщи пред bTV комисар Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен. - Реклама -

Контролът по пътищата остава засилен, включително с полицаи под прикритие в необозначени автомобили. По думите на комисар Кикьов, само на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, за два часа са установени над 15 водачи, превишили скоростта с повече от 50 км/ч. Всички те също ще останат без книжки.

Нарушенията се обработват от Единния център за данни, откъдето информацията се изпраща към областните дирекции за съставяне на актове. Основният акцент на проверките с небрандирани автомобили е хващането на водачи с рисково поведение на пътя.

Новите по-строги правила за движение по пътищата влязоха в сила на 7 септември.