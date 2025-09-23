НА ЖИВО
          Шофьор лети с 211 км/ч на „Тракия", ще плати 850 лв. глоба

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Шофьор, засечен да кара със 211 км/ч на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен през почивните дни, ще бъде санкциониран по новите правила за движение по пътищата.

          „За това нарушение ще бъде наложена глоба от 850 лева, свидетелството за управление ще бъде отнето за два месеца, а автомобилът – спрян от движение за един месец“, съобщи пред bTV комисар Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.

          Контролът по пътищата остава засилен, включително с полицаи под прикритие в необозначени автомобили. По думите на комисар Кикьов, само на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, за два часа са установени над 15 водачи, превишили скоростта с повече от 50 км/ч. Всички те също ще останат без книжки.

          Нарушенията се обработват от Единния център за данни, откъдето информацията се изпраща към областните дирекции за съставяне на актове. Основният акцент на проверките с небрандирани автомобили е хващането на водачи с рисково поведение на пътя.

          Новите по-строги правила за движение по пътищата влязоха в сила на 7 септември.

          Инциденти

          Катастрофа на АМ „Тракия“: 10-годишно дете пострада

          Антония Лазарова -
          По първоначални данни, в катастрофата са се ударили два автомобила – единият управляван от 72-годишен мъж, а другият от 47-годишен шофьор.
          Инциденти

          Мечки нанесоха щети за 5500 лв. в Габровско – компенсации само за двама стопани

          Новинарски Екип -
          Екоинспекцията във Велико Търново е отчела щети за близо 5500 лева, причинени от мечки в габровски села.
          Крими

          87-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Стара Загора

          Новинарски Екип -
          87-годишна жена е била измамена по добре познатата схема „съдействие на полицията“, съобщават от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

          1 коментар

          1. Фашисти! На участъка до Сливен, ако караш с под 215 все едно си спрял. Този човечец направо се е влачил, а сега ще му съсипят живота тези гадове ушати! Да се задавят дано с тия пари!

