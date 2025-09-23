Шофьор лети с 211 км/ч на „Тракия“, ще плати 850 лв. глоба

Шофьор, засечен да кара със 211 км/ч на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен през почивните дни, ще бъде санкциониран по новите правила за движение по пътищата.
Контролът по пътищата остава засилен, включително с полицаи под прикритие в необозначени автомобили. По думите на комисар Кикьов, само на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, за два часа са установени над 15 водачи, превишили скоростта с повече от 50 км/ч. Всички те също ще останат без книжки.
Нарушенията се обработват от Единния център за данни, откъдето информацията се изпраща към областните дирекции за съставяне на актове. Основният акцент на проверките с небрандирани автомобили е хващането на водачи с рисково поведение на пътя.
Новите по-строги правила за движение по пътищата влязоха в сила на 7 септември.
