Силяновска: Дори да направим реформи, преговорите с ЕС зависят от съседите

Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова заяви, че пътят на Северна Македония към Европейския съюз не зависи единствено от вътрешните реформи, а и от позицията на съседните държави. Тя направи изявлението си в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, предаде БГНЕС.

„Можем да направим всичко необходимо в икономиката, реформите,… но все пак преговорите ни зависят от съседите ни," каза президентът.

Силяновска призова за промени в начина на вземане на решения в ЕС, припомняйки, че и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен наскоро е засегнала темата.

„Всички ние носим отговорност в региона. Мисля, че двустранността е заплашителен инструмент за европейската интеграция. Това, което се случва с Македония, може да се случи и с друга страна кандидат,“ подчерта тя.

Държавният глава акцентира върху геополитическите рискове и настоя, че сега е моментът Западните Балкани да бъдат приети в ЕС:

„В контекста на настоящия опасен геополитически момент би било добре да станем член на ЕС възможно най-скоро. Сега е последният момент, който трябва да бъде разбран,“ каза още Силяновска.

Тя определи ЕС като „многостранен проект с една крайна цел – мир на континента“, който се изгражда чрез разширяване, основано на критериите от Копенхаген – демокрация, върховенство на закона, права и свободи на човека и пазарна икономика.

Припомняме, че през юни 2022 г. македонският парламент прие т.нар. „френско предложение“, според което Скопие може да започне преговори с ЕС едва след вписване на българите като държавотворен елемент в конституцията и при спазване на Договора за добросъседство с България от 2017 г.