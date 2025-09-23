НА ЖИВО
      сряда, 24.09.25
          Силяновска: Дори да направим реформи, преговорите с ЕС зависят от съседите

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова заяви, че пътят на Северна Македония към Европейския съюз не зависи единствено от вътрешните реформи, а и от позицията на съседните държави. Тя направи изявлението си в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, предаде БГНЕС.

          „Можем да направим всичко необходимо в икономиката, реформите,… но все пак преговорите ни зависят от съседите ни,“ каза президентът.

          Силяновска призова за промени в начина на вземане на решения в ЕС, припомняйки, че и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен наскоро е засегнала темата.

          „Всички ние носим отговорност в региона. Мисля, че двустранността е заплашителен инструмент за европейската интеграция. Това, което се случва с Македония, може да се случи и с друга страна кандидат,“ подчерта тя.

          Държавният глава акцентира върху геополитическите рискове и настоя, че сега е моментът Западните Балкани да бъдат приети в ЕС:

          „В контекста на настоящия опасен геополитически момент би било добре да станем член на ЕС възможно най-скоро. Сега е последният момент, който трябва да бъде разбран,“ каза още Силяновска.

          Тя определи ЕС като „многостранен проект с една крайна цел – мир на континента“, който се изгражда чрез разширяване, основано на критериите от Копенхаген – демокрация, върховенство на закона, права и свободи на човека и пазарна икономика.

          Припомняме, че през юни 2022 г. македонският парламент прие т.нар. „френско предложение“, според което Скопие може да започне преговори с ЕС едва след вписване на българите като държавотворен елемент в конституцията и при спазване на Договора за добросъседство с България от 2017 г.

          Политика

          Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на...
          Политика

          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ. Това...
          Политика

          Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото...

          1. ПРАВА Е СИЛЯНОВСКА, В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ ЦАРИ ДИВ ФАШИЗЪМ, УПРАВЛЯВАТ НИ ПРАСЕТА И НИЩО ХУБАВО ОТ ЗАВЛАДЯНАТА ТЕРИТОРИЯ БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА. НИЕ СМЕ РОБИ НА БРЮКСЕЛСКИТЕ УРСУЛИ И КРАВАРСКИЯ ИМПЕРИАЛИЗЪМ И СМЕ ОБРЕЧЕНИ НА БЪРЗО И НЕОБРАТИМО УНИЩОЖЕНИЕ АКО НЕ ИЗКОЛИМ ПРАСЕШКАТА ГЛУТНИЦА В НЕНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В СОФИЯ И СЛУГИТЕ НА ФАШИСТКАТА УРСУЛА В БРЮКСЕЛ. ПОСЛЕСЛОВ ДО МОДЕРАТОРА- ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ МИ КОМЕНТАР ПО ТАЗИ СТАТИЯ.

