Силяновска: Дори да направим реформи, преговорите с ЕС зависят от съседите

Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова заяви, че пътят на Северна Македония към Европейския съюз не зависи единствено от вътрешните реформи, а и от позицията на съседните държави. Тя направи изявлението си в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, предаде БГНЕС.
Силяновска призова за промени в начина на вземане на решения в ЕС, припомняйки, че и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен наскоро е засегнала темата.
Държавният глава акцентира върху геополитическите рискове и настоя, че сега е моментът Западните Балкани да бъдат приети в ЕС:
Тя определи ЕС като „многостранен проект с една крайна цел – мир на континента“, който се изгражда чрез разширяване, основано на критериите от Копенхаген – демокрация, върховенство на закона, права и свободи на човека и пазарна икономика.
Припомняме, че през юни 2022 г. македонският парламент прие т.нар. „френско предложение“, според което Скопие може да започне преговори с ЕС едва след вписване на българите като държавотворен елемент в конституцията и при спазване на Договора за добросъседство с България от 2017 г.
