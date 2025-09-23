НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Сиярто: Унгария няма да се откаже да купува петрол от Русия

          0
          71
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Унгария няма намерение да спре покупките на петрол от Русия, независимо от исканията на Съединените щати. Това заяви министърът на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто, цитиран от ТАСС.

          За нас енергийните доставки са чисто физически въпрос. Можете да мечтаете да купувате петрол и газ от другаде, но реалността е, че можем да внасяме само от там, където съществува инфраструктура. Ако погледнете картата, става ясно, че без руски доставки е невъзможно да осигурим безопасни енергийни нужди за страната“, подчерта Сиярто.

          - Реклама -
          The Telegraph: Путин държи пръста си на ядрения спусък, но… The Telegraph: Путин държи пръста си на ядрения спусък, но…

          Той остро разкритикува западноевропейските партньори, като заяви, че с тях е „абсолютно невъзможно да се води рационален диалог, основан на факти и здрав разум“. По думите му, представителите на Запада често действат като „фанатици“.

          Външният министър посочи още, че отношенията между Унгария и Брюксел остават напрегнати, докато връзките със САЩ са се подобрили.

          Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е ваш приятел, ситуацията е съвсем различна, независимо от действията на Брюксел“, заяви Сиярто.

          Унгария няма намерение да спре покупките на петрол от Русия, независимо от исканията на Съединените щати. Това заяви министърът на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто, цитиран от ТАСС.

          За нас енергийните доставки са чисто физически въпрос. Можете да мечтаете да купувате петрол и газ от другаде, но реалността е, че можем да внасяме само от там, където съществува инфраструктура. Ако погледнете картата, става ясно, че без руски доставки е невъзможно да осигурим безопасни енергийни нужди за страната“, подчерта Сиярто.

          - Реклама -
          The Telegraph: Путин държи пръста си на ядрения спусък, но… The Telegraph: Путин държи пръста си на ядрения спусък, но…

          Той остро разкритикува западноевропейските партньори, като заяви, че с тях е „абсолютно невъзможно да се води рационален диалог, основан на факти и здрав разум“. По думите му, представителите на Запада често действат като „фанатици“.

          Външният министър посочи още, че отношенията между Унгария и Брюксел остават напрегнати, докато връзките със САЩ са се подобрили.

          Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е ваш приятел, ситуацията е съвсем различна, независимо от действията на Брюксел“, заяви Сиярто.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разбиха криптосхема за над 100 млн. евро, акция и в България

          Камелия Григорова -
          Координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) операция разкри мащабна мрежа за измами с криптовалути, ощетила над 100 жертви с повече от 100...
          Политика

          Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк днес

          Антония Лазарова -
          Зеленски ще участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, както и в срещата на международната коалиция за връщането на
          Политика

          Хиюмаа – стратегическият коз на НАТО срещу Москва

          Антония Лазарова -
          В Балтийско море съюзническите войски редовно провеждат учения в подготовка за извънредни ситуации, докато жителите на Хиюмаа се стремят да продължат живота си

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions