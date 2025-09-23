Сиярто: Унгария няма да се откаже да купува петрол от Русия

Унгария няма намерение да спре покупките на петрол от Русия, независимо от исканията на Съединените щати. Това заяви министърът на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто, цитиран от ТАСС.

„За нас енергийните доставки са чисто физически въпрос. Можете да мечтаете да купувате петрол и газ от другаде, но реалността е, че можем да внасяме само от там, където съществува инфраструктура. Ако погледнете картата, става ясно, че без руски доставки е невъзможно да осигурим безопасни енергийни нужди за страната", подчерта Сиярто.

Той остро разкритикува западноевропейските партньори, като заяви, че с тях е „абсолютно невъзможно да се води рационален диалог, основан на факти и здрав разум“. По думите му, представителите на Запада често действат като „фанатици“.

Външният министър посочи още, че отношенията между Унгария и Брюксел остават напрегнати, докато връзките със САЩ са се подобрили.