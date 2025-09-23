НА ЖИВО
          СКАНДАЛ: Българин инвалид е отвлечен за мобилизация в Украйна

          Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции.

          Отвлечен от улицата въпреки инвалидност

          Според информацията, подадена до Таслаков от адвокат, представляващ семейството, става дума за Любомир Киров Любомиров, роден през 1997 г. в Сандански. Мъжът е с официално издаден ТЕЛК заради сериозно увреждане на ръката. Майка му е украинска гражданка, а той наскоро е заминал в Украйна, за да ѝ помага в грижите за възрастната си баба.

          „Любомир е излязъл за кратко вечерта и не се е върнал. По-късно става ясно, че е задържан от мобилизационни екипи на украинската армия, без обяснение и без право на контакт с близките му“, съобщава Таслаков.

          Консул изгонен с ругатни от украински център

          След изчезването му, майката незабавно се е обърнала към българския консул в Украйна. Заедно са се отправили към военния център, където според свидетелства е бил отведен Любомир. Опитът за легитимация от страна на дипломата обаче е посрещнат с крайна враждебност.

          „Военните са го изгонили с ругатни и обиди. Това е скандално отношение не само към наш сънародник, но и към официален представител на българската държава“, твърди майката на Любомир в подаден сигнал.

          Изпратен в “отряд на смъртниците”

          Най-притеснителното, според информацията на семейството, е, че Любомир вече е изпратен на фронтовата линия, в звено, което местните наричат „корпус на смъртниците“ – формирования, поставяни в особено рискови зони с висока смъртност.

          „Това е абсолютно неприемливо. Става дума за български гражданин с доказано физическо увреждане. Той няма място на фронта. Не може да допуснем подобно отношение към наши хора – още повече когато България, според действията на евроатлантическото ни правителство, е сред страните, които най-силно подкрепят Украйна“, категоричен е Стоян Таслаков.

          Призив към премиера Желязков

          Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Желязков и Министерството на външните работи.

          „Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.

          4 КОМЕНТАРА

          3. Лошото е, че Железков не е българин. Той е бълХарин, служител на Украйна. Той е подчинен за зеления клоун и изпълнява безпрекословно заповедите и прищевките му!

          4. Лошото е, че Нед българин. Той е бълХарин, служител на Украйна. Той е подчинен за зеления клоун и изпълнява безпрекословно заповедите и прищевките му!

