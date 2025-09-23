СКАНДАЛ: Българин инвалид е отвлечен за мобилизация в Украйна

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции.
Отвлечен от улицата въпреки инвалидност
Според информацията, подадена до Таслаков от адвокат, представляващ семейството, става дума за Любомир Киров Любомиров, роден през 1997 г. в Сандански. Мъжът е с официално издаден ТЕЛК заради сериозно увреждане на ръката. Майка му е украинска гражданка, а той наскоро е заминал в Украйна, за да ѝ помага в грижите за възрастната си баба.
Консул изгонен с ругатни от украински център
След изчезването му, майката незабавно се е обърнала към българския консул в Украйна. Заедно са се отправили към военния център, където според свидетелства е бил отведен Любомир. Опитът за легитимация от страна на дипломата обаче е посрещнат с крайна враждебност.
Изпратен в “отряд на смъртниците”
Най-притеснителното, според информацията на семейството, е, че Любомир вече е изпратен на фронтовата линия, в звено, което местните наричат „корпус на смъртниците“ – формирования, поставяни в особено рискови зони с висока смъртност.
Призив към премиера Желязков
Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Желязков и Министерството на външните работи.
Блазе му. Ще има шанса да ликвидира поне 3 руски алкаша.
Айде сега онзи мазник, който каза БалХария…..да ходи пак там и да освободи момчето.
Лошото е, че Железков не е българин. Той е бълХарин, служител на Украйна. Той е подчинен за зеления клоун и изпълнява безпрекословно заповедите и прищевките му!
Лошото е, че Нед българин. Той е бълХарин, служител на Украйна. Той е подчинен за зеления клоун и изпълнява безпрекословно заповедите и прищевките му!