НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Старт на ремонтите по „Тракия“: Ето кои участъци се затварят

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че започват превантивни ремонти на платното за Бургас в два участъка от магистрала „Тракия“ – на територията на областите Сливен и Пазарджик.

          - Реклама -

          От днес стартират дейностите в Сливенска област – в 11-километровата отсечка между 262-ри и 273-и км. През целия период движението в платното за Бургас ще бъде ограничено, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София – с по една лента във всяка посока.

          Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза

          На 24 септември започва ремонт и на 8-километров участък в област Пазарджик – между 90-и и 98-и км. Там също движението към Бургас ще бъде спряно, а автомобилите ще преминават двупосочно в платното за София. През уикендите ще се въвежда реверсивен режим: в петък и събота – две ленти за Бургас и една за София, а в неделя – обратното.

          Проектът включва подмяна на настилката, отводняване, нова маркировка, обновени пътни знаци и ограничителни системи. Работата ще продължи ежедневно, като първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това и за София. Крайният срок за приключване на строително-монтажните дейности е 30 ноември.

          Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че започват превантивни ремонти на платното за Бургас в два участъка от магистрала „Тракия“ – на територията на областите Сливен и Пазарджик.

          - Реклама -

          От днес стартират дейностите в Сливенска област – в 11-километровата отсечка между 262-ри и 273-и км. През целия период движението в платното за Бургас ще бъде ограничено, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София – с по една лента във всяка посока.

          Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза

          На 24 септември започва ремонт и на 8-километров участък в област Пазарджик – между 90-и и 98-и км. Там също движението към Бургас ще бъде спряно, а автомобилите ще преминават двупосочно в платното за София. През уикендите ще се въвежда реверсивен режим: в петък и събота – две ленти за Бургас и една за София, а в неделя – обратното.

          Проектът включва подмяна на настилката, отводняване, нова маркировка, обновени пътни знаци и ограничителни системи. Работата ще продължи ежедневно, като първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това и за София. Крайният срок за приключване на строително-монтажните дейности е 30 ноември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията в Бургас вдигната на крак заради изоставен куфар

          Антония Лазарова -
          На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, които отцепили периметъра. Куфарът е бил открит до хладилна витрина за сладолед
          Политика

          „Това е държава с главно “Д”: Пеевски подаде сигнал в прокуратурата

          Антония Лазарова -
          Председателят на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подаде сигнал до Прокуратурата за действията на “Топлофикация София” за ремонта на
          Политика

          Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза

          Антония Лазарова -
          Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще започне обсъждането на нов законопроект за водоснабдяването и

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions