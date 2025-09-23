Старт на ремонтите по „Тракия“: Ето кои участъци се затварят

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че започват превантивни ремонти на платното за Бургас в два участъка от магистрала „Тракия“ – на територията на областите Сливен и Пазарджик.

От днес стартират дейностите в Сливенска област – в 11-километровата отсечка между 262-ри и 273-и км. През целия период движението в платното за Бургас ще бъде ограничено, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София – с по една лента във всяка посока.

На 24 септември започва ремонт и на 8-километров участък в област Пазарджик – между 90-и и 98-и км. Там също движението към Бургас ще бъде спряно, а автомобилите ще преминават двупосочно в платното за София. През уикендите ще се въвежда реверсивен режим: в петък и събота – две ленти за Бургас и една за София, а в неделя – обратното.

Проектът включва подмяна на настилката, отводняване, нова маркировка, обновени пътни знаци и ограничителни системи. Работата ще продължи ежедневно, като първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това и за София. Крайният срок за приключване на строително-монтажните дейности е 30 ноември.