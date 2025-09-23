НА ЖИВО
          Столична община изслушва „Топлофикация София" заради проблема в „Дружба 2"

          Столична община се събира заради проблема с топлопреносната мрежа в квартал „Дружба 2“.

          Заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране ще се проведе днес.

          На него ще бъде изслушано ръководството на „Топлофикация София“ във връзка със стартирането на ремонта на топлопреносната мрежа и наложителното спиране на топлоподаването до края на месец декември тази година.

