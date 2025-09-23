Столична община преминава към нова обслужваща банка от октомври

От началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки на Столична община, след като беше подписан договор за обслужване с Пощенска банка. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

- Реклама -

Смяната на обслужващата банка е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства и към финансова стабилност в интерес на жителите на София, уточняват от администрацията.

Досегашният партньор – Общинска банка, с която Столична община работеше близо три десетилетия, е взел решение да прекрати обслужването на нейните сметки. Това наложи провеждането на процедура за избор на нова финансова институция, която да поеме управлението на общинските средства с предвидимост, сигурност и ефективност.

„Вярвам, че след проведената прозрачна процедура за избор на нова банка ще можем да гарантираме по-добро управление и повече стабилност за средствата на софиянци. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения открито, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Eкипът на Столична община вече работи активно по прехода към новата обслужваща банка. От началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки, като всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени.

Столична община изразява благодарност към служителите и общинските съветници, които подкрепиха решението и активно участваха в разрешаването на този важен за града казус.