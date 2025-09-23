Студентът Богдан Йовичич прекрати гладната си стачка

Студентът от Факултета по технически науки на Новосадския университет Богдан Йовичич прекрати гладната си стачка, започнала на 12 септември в ареста на Окръжния затвор в Нови Сад. На 23 септември той е спрял протеста си в Специалната затворническа болница в Белград и се намира в добро здравословно състояние, съобщиха сръбските власти.

Йовичич бе преместен в болницата на 17 септември, където е бил под постоянен лекарски надзор. Той бе задържан на 15 август по подозрение, че е участвал в разрушаването на помещения на Сръбската прогресивна партия (СПП) в Нови Сад.

Случаят предизвика широка обществена реакция – над 64 000 граждани подписаха петиция за освобождаването му, а в редица сръбски градове се проведоха протести в негова подкрепа.

Обществено възмущение предизвика и фактът, че докато беше в ареста, почина бащата на Йовичич, а на погребението му студентът бе доведен с окови на краката. Управлението обясни, че това е било мярка за предотвратяване на евентуално бягство.

Йовичич е сред участниците в масовите протести срещу режима на Александър Вучич, избухнали през ноември 2024 г. след трагедията на реконструираната ЖП гара в Нови Сад, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души.

Протестиращите настояват за поемане на отговорност от властите и за провеждане на предсрочни парламентарни избори.