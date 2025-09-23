Световните лидери се събират за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Всяка година през септември световните лидери се събират в Ню Йорк за годишната сесия на Общото събрание на ООН. Тази година се провежда 80-ото издание на форума, което започна във вторник.

- Реклама -

По традиция Бразилия винаги е първата държава, която се изказва, тъй като в ранните години на организацията тя доброволно се съгласявала да открива дебатите, когато другите страни отказвали. Втора е САЩ – като домакин на седалището на ООН.

Останалите държави се редуват според ранга на представителя и реда на подадените заявки. Речите трябва да са до 15 минути, макар че в миналото е имало изключения – като речта на Фидел Кастро през 1960 г., продължила 4,5 часа.

Всяко начало на сесия на Общото събрание има тема. Лидерите могат да се позоват накратко на темата, преди да преминат към която и да е друга тема. Тази година темата е: „По-добре заедно: 80 години и повече за мир, развитие и права на човека“.

Една от основните теми ще бъде ситуацията в Газа. Войната между Израел и „Хамас“ навлиза във втората си година, а хуманитарната криза в Ивицата Газа се задълбочава. Гладът в региона достига критични нива. Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се изкаже пред Общото събрание в петък, докато палестинският лидер Махмуд Абас няма да присъства, тъй като не е получил виза от Съединените щати.

Друга важна тема ще бъде продължаващият военен конфликт в Украйна. Президентът Володимир Зеленски ще се опита да затвърди международната подкрепа за Киев. Паралелно с това, бившият американски президент Доналд Тръмп се стреми да посредничи за прекратяване на войната. Очаква се руският външен министър Сергей Лавров да направи изказване в събота. Следващата седмица Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание на високо равнище, посветено на Украйна.

Внимание ще бъде насочено и към Сирия. За първи път участие в сесията на Общото събрание ще вземе сирийският президент Ахмед ал Шараа – лидер на групировката „Хаят Тахрир аш Шам“, която свали режима на Башар Асад с мълниеносна офанзива в края на миналата година. Въпреки че групировката все още е под санкции на ООН, ал Шараа е получил специално разрешение да присъства на форума.