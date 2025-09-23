Терзиев към Пеевски: Стой далеч, всички помним какво стана с „Лафка“, „Булгартабак“ и КТБ

След като лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата заради състоянието на „Топлофикация София“ и нарече проблема в „Дружба 2“ „поредния провал на Васил Терзиев“, кметът на столицата отвърна с публикация във Фейсбук.

„Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д", че вече започна да „оправя" и проблемите на „Топлофикация София"?", написа Терзиев. „Точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са „далеч от хората", но близо до ресурсите".

Кметът изтъкна фактите – че дружеството всъщност се управлява от същото мнозинство, което Пеевски подкрепя в Народното събрание.

„Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци.“

Според Терзиев е по-добре Пеевски „да стои много далеч“.

„Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.“

Той настоя прокуратурата „да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност“.

В публикацията си Терзиев отправи и послание към депутата от ДПС Хамид Хамид: