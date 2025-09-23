Терзиев към Пеевски: Стой далеч, всички помним какво стана с „Лафка“, „Булгартабак“ и КТБ

След като лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата заради състоянието на „Топлофикация София“ и нарече проблема в „Дружба 2“ „поредния провал на Васил Терзиев“, кметът на столицата отвърна с публикация във Фейсбук.
Кметът изтъкна фактите – че дружеството всъщност се управлява от същото мнозинство, което Пеевски подкрепя в Народното събрание.
Според Терзиев е по-добре Пеевски „да стои много далеч“.
Той настоя прокуратурата „да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност“.
В публикацията си Терзиев отправи и послание към депутата от ДПС Хамид Хамид:
Присмяло се Куку на Пипи, че му е по – дълго името.
Едно време имах познат зъболекар, работещ в Швеция. Той ми казваше: “ Мъж без пари е лайно, а лайно с пари е мъж“. То същото е и в политиката.