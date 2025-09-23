НА ЖИВО
          „Това е държава с главно “Д”: Пеевски подаде сигнал в прокуратурата

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Председателят на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски подаде сигнал до Прокуратурата за действията на “Топлофикация София” за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2”.

          По думите му заради него без парно и топла вода за 3 месеца остават хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини.

          Пеевски сигнализира Прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

          “Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от “Топлофикация София” зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици“, се казва в сигнала до Прокуратурата.

          Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза

          “Кризата с парното в кв. “Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж“, коментира Делян Пеевски причините да сигнализира Прокуратурата.

          Държавата, в лицето на министъра на икономиката и министъра на енергетиката трябва да намери формула, за да си събере дълга, който е над 2 млрд, но и да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София“, настоява Пеевски.

          Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми, смята той.

