ТРАГЕДИЯ: Телевизионна водеща загина в самолетна катастрофа

Известната мексиканска телевизионна водеща и журналистка Дебора Естрея загина в събота при самолетна катастрофа в щата Нуево Леон. Трагичният инцидент е отнел живота и на пилота на малкия частен самолет, в който тя е пътувала, съобщават местни медии.

По предварителни данни, машината е паднала малко след излитане. На мястото незабавно са пристигнали екипи на Държавната агенция по разследване, които са потвърдили самоличността на 43-годишната Естрея.

Само часове преди трагедията журналистката е публикувала стори в своя Instagram профил. На кадъра се вижда същият самолет, придружен с текста: „Познайте какво…?“. Постът, който днес изглежда зловещо символичен, е последното ѝ споделяне в социалните мрежи.

Мексиканските власти вече провеждат разследване за изясняване на причините за катастрофата. Не се изключва нито техническа неизправност, нито грешка при управление.

Дебора Естрея бе добре познато лице на мексиканските медии – уважавана журналистка и обичана водеща, с дългогодишна кариера в телевизията.