Трагедия във Варненско: Мотоциклетист загина след удар в дърво

45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 септември между селата Горен чифлик и Пчелник.
Мъжът се е блъснал в дърво.
45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 септември между селата Горен чифлик и Пчелник.
Мъжът се е блъснал в дърво.
45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 септември между селата Горен чифлик и Пчелник.
Мъжът се е блъснал в дърво.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg