      вторник, 23.09.25
          Трагедия във Варненско: Мотоциклетист загина след удар в дърво

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията.

          Шофьор лети с 211 км/ч на „Тракия", ще плати 850 лв. глоба Шофьор лети с 211 км/ч на „Тракия", ще плати 850 лв. глоба


          Инцидентът е станал на 22 септември между селата Горен чифлик и Пчелник.

          Мъжът се е блъснал в дърво.

          Инцидентът е станал на 22 септември между селата Горен чифлик и Пчелник.

          Мъжът се е блъснал в дърво.

