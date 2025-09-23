НА ЖИВО
      сряда, 24.09.25
          Тръмп: НАТО трябва да сваля руски самолети при нарушения на въздушното пространство

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че държавите от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат във въздушното им пространство.

          Изявлението беше направено по време на срещата му с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН, съобщи АФП.

          „Да, смятам, че трябва,“ каза Тръмп в отговор на въпрос на репортер дали НАТО трябва да действа срещу руски самолети нарушители.

          Коментарите идват след серия от инциденти с руски изтребители и дронове, които засилиха тревогите на европейските съюзници на Вашингтон.

          Тръмп подчерта уважението си към съпротивата на Украйна:

          „Имам голямо уважение към борбата, която Украйна води. Всъщност това е наистина удивително.“

          Зеленски от своя страна благодари за подкрепата и за „личните усилия на Тръмп за спиране на тази война“, като повтори призива на американския президент към европейските държави да спрат покупките на руски петрол.

          Фон на напрежението:

          • На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство за около 12 минути. Това доведе до свикване на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците от НАТО.
          • Полша съобщи по-рано този месец, че руски дронове многократно са навлизали в нейното въздушно пространство по време на атаки срещу Украйна – действия, които Варшава определи като „агресия“.

          Напрежението между Русия и Европа остава високо, а НАТО продължава да засилва въздушния си контрол по източния фланг.

