Тръмп: Украйна може да си върне всичките територии – и „да отиде по-далеч“ – ОБНОВЕНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна е в позиция да си върне всичките си територии от Русия – и дори да постигне още повече. Това бележи рязка промяна спрямо предишните му коментари, в които омаловажаваше военните цели на Киев, предаде АФП.

Изказването дойде малко след като Тръмп призова страните от НАТО да свалят руски самолети, нарушаващи тяхното въздушно пространство.

„Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да СПЕЧЕЛИ обратно цяла Украйна в първоначалната ѝ форма,“ написа той в Truth Social след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски.

Американският президент определи Русия като държава „в големи икономически проблеми“ и добави:

„Украйна ще може да си върне страната в първоначалната ѝ форма и, кой знае, може би дори да отиде по-далеч от това!“

Тръмп посочи, че с време, търпение и финансова подкрепа от Европа и НАТО възстановяването на границите е напълно възможно:

„Защо не?“

По време на срещата си със Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп подчерта:

„Имам голямо уважение към борбата, която Украйна води. Всъщност е наистина удивително.“

Зеленски от своя страна благодари за неговите „лични усилия да спре тази война“ и повтори призива на американския президент към европейските страни да прекратят покупките на руски петрол.

Междувременно напрежението между Русия и Европа се изостря след поредица от нарушения на въздушното пространство:

На 19 септември три руски МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за около 12 минути, което подтикна Естония да свика заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Полша също съобщи за многократни нарушения от руски дронове, определяйки действията като „агресия".

На въпрос дали все още има доверие в Владимир Путин, Тръмп отговори уклончиво: