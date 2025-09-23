Тръмп: Украйна може да си върне всичките територии – и „да отиде по-далеч“ – ОБНОВЕНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна е в позиция да си върне всичките си територии от Русия – и дори да постигне още повече. Това бележи рязка промяна спрямо предишните му коментари, в които омаловажаваше военните цели на Киев, предаде АФП.
Изказването дойде малко след като Тръмп призова страните от НАТО да свалят руски самолети, нарушаващи тяхното въздушно пространство.
Американският президент определи Русия като държава „в големи икономически проблеми“ и добави:
Тръмп посочи, че с време, търпение и финансова подкрепа от Европа и НАТО възстановяването на границите е напълно възможно:
По време на срещата си със Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп подчерта:
Зеленски от своя страна благодари за неговите „лични усилия да спре тази война“ и повтори призива на американския президент към европейските страни да прекратят покупките на руски петрол.
Междувременно напрежението между Русия и Европа се изостря след поредица от нарушения на въздушното пространство:
На 19 септември три руски МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за около 12 минути, което подтикна Естония да свика заседание на Съвета за сигурност на ООН.
Полша също съобщи за многократни нарушения от руски дронове, определяйки действията като „агресия“.
На въпрос дали все още има доверие в Владимир Путин, Тръмп отговори уклончиво:
