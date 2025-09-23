Турски търговец го грози глоба от над 350 хил. евро заради видео с „надути“ цени на олиото

Собственик на хранителен магазин в турския окръг Хатай може да бъде глобен с 17,2 милиона турски лири (около 353 000 евро), след като публикува видео със спекулативна информация за цената на олиото. Това съобщи Министерството на търговията на Турция.

В клипа, разпространен в социалните мрежи, търговецът твърди, че 5-литрова бутилка олио, закупена за 150 лири (около 3 евро), се продава за 450 лири (над 9 евро), което носи „200% печалба“. Властите обаче установили, че тази цена не отразява реалните стойности към момента — по данни на министерството, актуалната покупна цена е около 351 лири (7,18 евро).

Заместник-министърът на търговията Махмут Гурджан уточни, че споменатата в клипа цена от 150 лири се отнася до 2023 г. и няма връзка с текущите пазарни нива.

Мъжът е задържан и предаден на прокурор. По негови думи видеото е било „на шега“ и не е имал намерение да заблуждава.

Санкции грозят и четири популярни акаунта в турските социални мрежи, които са разпространили клипа без проверка. Те може да бъдат глобени с между 850 000 и 8,5 милиона турски лири.