      вторник, 23.09.25
          Турски търговец го грози глоба от над 350 хил. евро заради видео с „надути“ цени на олиото

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Собственик на хранителен магазин в турския окръг Хатай може да бъде глобен с 17,2 милиона турски лири (около 353 000 евро), след като публикува видео със спекулативна информация за цената на олиото. Това съобщи Министерството на търговията на Турция.

          В клипа, разпространен в социалните мрежи, търговецът твърди, че 5-литрова бутилка олио, закупена за 150 лири (около 3 евро), се продава за 450 лири (над 9 евро), което носи „200% печалба“. Властите обаче установили, че тази цена не отразява реалните стойности към момента — по данни на министерството, актуалната покупна цена е около 351 лири (7,18 евро).

          Заместник-министърът на търговията Махмут Гурджан уточни, че споменатата в клипа цена от 150 лири се отнася до 2023 г. и няма връзка с текущите пазарни нива.

          Мъжът е задържан и предаден на прокурор. По негови думи видеото е било „на шега“ и не е имал намерение да заблуждава.

          Санкции грозят и четири популярни акаунта в турските социални мрежи, които са разпространили клипа без проверка. Те може да бъдат глобени с между 850 000 и 8,5 милиона турски лири.

          Ужас в Слънчев бряг: 37-годишен ирландец се обеси

          Мъжът е бил облечен в мокри маратонки, дънки и прокъсано горнище, в изключително неугледен вид. Сигналът е подаден незабавно на телефон 112, а
          Българите движат имотния бум по северното крайбрежие на Гърция

          3228 български граждани официално са декларирали собственост в Гърция до края на миналата година, съобщава гръцкият вестник „Катимерини".
          Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони

          Хърватия и световният тенис отдават почит на Никола Пилич, който почина на 86-годишна възраст, съобщи Хърватската радиотелевизия.

