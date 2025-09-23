Турция преживява най-тежката суша от половин век

Турция е изправена пред най-сериозната суша от повече от 50 години. Валежите са намалели с 27% спрямо последните три десетилетия, а в някои региони спадът е още по-драматичен.

Между 1 октомври 2024 г. и 31 август 2025 г. средните валежи са били 401,1 мм в сравнение с 548,5 мм за периода 1991–2020 г., сочи месечният доклад на Държавната метеорологична служба (MGM).

„За 11 месеца валежите в Турция паднаха до най-ниското си ниво за последните 52 години,“ съобщи агенцията, като подчерта намаление от над 60% в Югоизточен Анадол – и без това сух регион на границата със Сирия.

Средиземноморските области също пострадаха: в Мармара и по Егейското крайбрежие са отчетени най-ниските валежи за последните 18 години. Недостигът на вода, в комбинация с необичайно високите температури, превърнаха това лято в изпитание за страната.

Юли беше най-горещият месец от 55 години – температурите надвишиха средните за 1991–2020 г. с 1,9°C, а в Силопи, Югоизточна Турция, бе поставен рекорд от 50,5°C. В Адана, известна с производството на цитруси, през август бяха отчетени 47,5°C – най-високата стойност от 95 години.

В западния град Чешме водоемът за питейна вода спадна до едва 3% от обичайните си нива, като стара пътна отсечка, обичайно потопена, отново се появи на повърхността и попадна в телевизионните емисии. Ситуацията предизвика множество горски пожари в западните райони и около Хатай, а в началото на август джамиите в страната призоваха за молитви за дъжд.

Според изследване на неправителствена организация от юли 88% от територията на Турция е застрашена от опустиняване. Прогнозите са валежите да намалеят с една трета до края на века, а температурите да се повишат с 5–6°C спрямо средните за периода 1961–1990 г.

Ненормалните метеорологични условия вече засягат основни култури за износ като кайсии, ябълки, смокини и лешници, които съставляват 70% от световното производство.