НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Турция преживява най-тежката суша от половин век

          0
          8
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турция е изправена пред най-сериозната суша от повече от 50 години. Валежите са намалели с 27% спрямо последните три десетилетия, а в някои региони спадът е още по-драматичен.

          - Реклама -

          Между 1 октомври 2024 г. и 31 август 2025 г. средните валежи са били 401,1 мм в сравнение с 548,5 мм за периода 1991–2020 г., сочи месечният доклад на Държавната метеорологична служба (MGM).

          „За 11 месеца валежите в Турция паднаха до най-ниското си ниво за последните 52 години,“ съобщи агенцията, като подчерта намаление от над 60% в Югоизточен Анадол – и без това сух регион на границата със Сирия.

          Средиземноморските области също пострадаха: в Мармара и по Егейското крайбрежие са отчетени най-ниските валежи за последните 18 години. Недостигът на вода, в комбинация с необичайно високите температури, превърнаха това лято в изпитание за страната.

          Юли беше най-горещият месец от 55 години – температурите надвишиха средните за 1991–2020 г. с 1,9°C, а в Силопи, Югоизточна Турция, бе поставен рекорд от 50,5°C. В Адана, известна с производството на цитруси, през август бяха отчетени 47,5°C – най-високата стойност от 95 години.

          В западния град Чешме водоемът за питейна вода спадна до едва 3% от обичайните си нива, като стара пътна отсечка, обичайно потопена, отново се появи на повърхността и попадна в телевизионните емисии. Ситуацията предизвика множество горски пожари в западните райони и около Хатай, а в началото на август джамиите в страната призоваха за молитви за дъжд.

          Според изследване на неправителствена организация от юли 88% от територията на Турция е застрашена от опустиняване. Прогнозите са валежите да намалеят с една трета до края на века, а температурите да се повишат с 5–6°C спрямо средните за периода 1961–1990 г.

          Ненормалните метеорологични условия вече засягат основни култури за износ като кайсии, ябълки, смокини и лешници, които съставляват 70% от световното производство.

          „Загубите за застрахованите 50 000 фермери възлизат на 23 млрд. турски лири (557 млн. долара),“ оцени в края на август президентът Реджеп Тайип Ердоган, като обеща държавна помощ за останалите 420 000 производители без застраховка, чиито доходи са се сринали.

          Турция е изправена пред най-сериозната суша от повече от 50 години. Валежите са намалели с 27% спрямо последните три десетилетия, а в някои региони спадът е още по-драматичен.

          - Реклама -

          Между 1 октомври 2024 г. и 31 август 2025 г. средните валежи са били 401,1 мм в сравнение с 548,5 мм за периода 1991–2020 г., сочи месечният доклад на Държавната метеорологична служба (MGM).

          „За 11 месеца валежите в Турция паднаха до най-ниското си ниво за последните 52 години,“ съобщи агенцията, като подчерта намаление от над 60% в Югоизточен Анадол – и без това сух регион на границата със Сирия.

          Средиземноморските области също пострадаха: в Мармара и по Егейското крайбрежие са отчетени най-ниските валежи за последните 18 години. Недостигът на вода, в комбинация с необичайно високите температури, превърнаха това лято в изпитание за страната.

          Юли беше най-горещият месец от 55 години – температурите надвишиха средните за 1991–2020 г. с 1,9°C, а в Силопи, Югоизточна Турция, бе поставен рекорд от 50,5°C. В Адана, известна с производството на цитруси, през август бяха отчетени 47,5°C – най-високата стойност от 95 години.

          В западния град Чешме водоемът за питейна вода спадна до едва 3% от обичайните си нива, като стара пътна отсечка, обичайно потопена, отново се появи на повърхността и попадна в телевизионните емисии. Ситуацията предизвика множество горски пожари в западните райони и около Хатай, а в началото на август джамиите в страната призоваха за молитви за дъжд.

          Според изследване на неправителствена организация от юли 88% от територията на Турция е застрашена от опустиняване. Прогнозите са валежите да намалеят с една трета до края на века, а температурите да се повишат с 5–6°C спрямо средните за периода 1961–1990 г.

          Ненормалните метеорологични условия вече засягат основни култури за износ като кайсии, ябълки, смокини и лешници, които съставляват 70% от световното производство.

          „Загубите за застрахованите 50 000 фермери възлизат на 23 млрд. турски лири (557 млн. долара),“ оцени в края на август президентът Реджеп Тайип Ердоган, като обеща държавна помощ за останалите 420 000 производители без застраховка, чиито доходи са се сринали.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марта Кос: Репресивните закони в БиХ отслабват обществото

          Красимир Попов -
          Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че в цяла Босна и Херцеговина, а особено в Република Сръбска, се наблюдават инициативи, които ограничават гражданското пространство...
          Инциденти

          Два самолета едва не се сблъскват на летище Ница

          Красимир Попов -
          Френската прокуратура започна разследване, след като два самолета едва не се сблъскаха на летище Ница през уикенда. Инцидентът е станал в неделя вечер, когато самолет...
          Общество

          Кузман Илиев: Независимостта не трябва да е декларативна, а реална

          Златина Петкова -
          "Независимостта не трябва да е декларативна, а реална." Това казва председателят на ПП "България може" Кузман Илиев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions