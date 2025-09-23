НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Ужас в Слънчев бряг: 37-годишен ирландец се обеси

          1
          141
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Ужасяващ инцидент разтърси тази сутрин жителите на ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“ край Слънчев бряг. Там беше открито тялото на 37-годишен мъж, който се е обесил на рамка на портал, съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.

          - Реклама -

          Мъжът е бил облечен в мокри маратонки, дънки и прокъсано горнище, в изключително неугледен вид. Сигналът е подаден незабавно на телефон 112, а на място са пристигнали полиция и медицински екипи.

          Катастрофа на АМ „Тракия“: 10-годишно дете пострада Катастрофа на АМ „Тракия“: 10-годишно дете пострада

          Самоличността му е установена – това е Антъни М., 37-годишен гражданин на Ирландия. Според първоначални данни мъжът вероятно преди това е направил опит да се удави, но неуспешно, след което е сложил край на живота си чрез обесване.

          Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“. Близките на починалия вече са уведомени за трагедията.

          Ужасяващ инцидент разтърси тази сутрин жителите на ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“ край Слънчев бряг. Там беше открито тялото на 37-годишен мъж, който се е обесил на рамка на портал, съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.

          - Реклама -

          Мъжът е бил облечен в мокри маратонки, дънки и прокъсано горнище, в изключително неугледен вид. Сигналът е подаден незабавно на телефон 112, а на място са пристигнали полиция и медицински екипи.

          Катастрофа на АМ „Тракия“: 10-годишно дете пострада Катастрофа на АМ „Тракия“: 10-годишно дете пострада

          Самоличността му е установена – това е Антъни М., 37-годишен гражданин на Ирландия. Според първоначални данни мъжът вероятно преди това е направил опит да се удави, но неуспешно, след което е сложил край на живота си чрез обесване.

          Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“. Близките на починалия вече са уведомени за трагедията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Явор Дянков: Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо

          Златина Петкова -
          "Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо." Това каза Явор Дянков, който беше гост в предаваното "Делници" с водещ Николай Колев. Дянков обясни,...
          Общество

          Столична община преминава към нова обслужваща банка от октомври

          Новинарски Екип -
          От началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки на Столична община, след като беше подписан договор за обслужване с Пощенска банка.
          Култура

          Проф. Христо Деянов с акустичен концерт

          Златина Петкова -
          Професор Христо Деянов обяви в ефира на предаването "Делници" с водещ Николай Колев, че на 1-и октомври ще се състои негов концерт. Мястото е...

          1 коментар

          1. Въобще не ни интересува КАЛИНА,която не прилича на жена, на човек,нито пък ,ирландеца който се обесил, не забравяйте че това го четат и деца, излишно е да занимавате народа с глупости, с неадекватни малоумни богати итъпи индивиди!? Веднъж поне напишете нещо весело хубаво заинтригуващо, да се разсмеем да ни кефи!?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions