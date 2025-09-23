Ужас в Слънчев бряг: 37-годишен ирландец се обеси

Ужасяващ инцидент разтърси тази сутрин жителите на ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“ край Слънчев бряг. Там беше открито тялото на 37-годишен мъж, който се е обесил на рамка на портал, съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.
Мъжът е бил облечен в мокри маратонки, дънки и прокъсано горнище, в изключително неугледен вид. Сигналът е подаден незабавно на телефон 112, а на място са пристигнали полиция и медицински екипи.
Самоличността му е установена – това е Антъни М., 37-годишен гражданин на Ирландия. Според първоначални данни мъжът вероятно преди това е направил опит да се удави, но неуспешно, след което е сложил край на живота си чрез обесване.
Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“. Близките на починалия вече са уведомени за трагедията.
