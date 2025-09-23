Ваня Кастрева: Децата са смисълът на всичко това

В интервю за „Политика и спорт“ по Евроком дългогодишният ръководител в образованието Ваня Кастрева подчерта значението на училището и отговорността към младите хора.

„Животът е любов. Успехът е отдаденост и цел. Децата са смисълът на всичкото това,“ каза тя, припомняйки, че именно усилията за развитие на столичната образователна система са били нейната мисия. - Реклама -

По думите ѝ новата учебна година започва „в една малко по-различна ситуация“ с нов формат на националното външно оценяване за седмокласници и десетокласници.

„За първи път това ще бъде интегриран изпит, в който ще са включени задачи с кратък свободен отговор по химия, физика, биология, география,“ уточни Кастрева.

Тя коментира и състоянието на обществото:

„Изключително лесно и достъпно стана поведение извън нормите на доброто отношение и добрия език. Отговорността на възрастните е изключително голяма.“