Вигенин: Необходима е „стена от дронове“, за да няма Трета световна война

„Премиерът на Полша подхожда внимателно към проблема с навлизането на руски дронове, и това е правилно. Подобни инциденти не трябва да прераснат в нов голям конфликт, защото това би означавало Трета световна война“, заяви пред БТВ евродепутатът от БСП и групата на социалистите и демократите Кристиан Вигенин.
По думите му такива ситуации могат да се приемат и като случайни, но докато войната в Украйна продължава, рискът ще съществува:
Вигенин подчерта, че проектът за изграждане на „стена от дронове“ трябва да се разглежда като система за недопускане на навлизане на чужди апарати на територията на НАТО:
Той обърна внимание и на ситуацията в Молдова, където според официалната информация се правят мащабни опити за намеса в изборния процес.
Вигенин коментира и вътрешнополитическата обстановка в България, като категорично отрече възможността външни фактори да диктуват действията на министрите:
