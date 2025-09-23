НА ЖИВО
          - Реклама -
          Вигенин: Необходима е „стена от дронове“, за да няма Трета световна война

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          „Премиерът на Полша подхожда внимателно към проблема с навлизането на руски дронове, и това е правилно. Подобни инциденти не трябва да прераснат в нов голям конфликт, защото това би означавало Трета световна война“, заяви пред БТВ евродепутатът от БСП и групата на социалистите и демократите Кристиан Вигенин.

          По думите му такива ситуации могат да се приемат и като случайни, но докато войната в Украйна продължава, рискът ще съществува:

          „Необходимо е да се вземат мерки за защита на въздушното пространство. Това е отбранителен, а не нападателен елемент.“

          Вигенин подчерта, че проектът за изграждане на „стена от дронове“ трябва да се разглежда като система за недопускане на навлизане на чужди апарати на територията на НАТО:

          „Светът става все по-несигурен, международното право често се нарушава. Затова трябва да работим с партньорите си, за да гарантираме сигурността.“

          Той обърна внимание и на ситуацията в Молдова, където според официалната информация се правят мащабни опити за намеса в изборния процес.

          „Молдова е уязвима заради рускоговорящото население, но не вярвам Русия да си позволи намеса в страна членка на НАТО. Опасността идва и от кибератаки, затова е важно гражданите да бъдат информирани.“

          Вигенин коментира и вътрешнополитическата обстановка в България, като категорично отрече възможността външни фактори да диктуват действията на министрите:

          „Познавам нашите министри и не мисля, че някой може да им нарежда. Ако има подобни практики с привиквания и обаждания, те трябва да бъдат пресечени.“

          - Реклама -

