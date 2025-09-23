НА ЖИВО
          Владислав Славов: Детето трябва да е цар през цялото време

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ Владислав Славов сподели своята позиция за възпитанието на младото поколение.

          „Цар трябва да му е душата на детето. Да му даваме пълната свобода да изразява себе си,“ заяви той.

          По думите му основното, което липсва днес, е обичта:

          „Един човек трябва да бъде възпитаван да бъде добър към хората и да обича хората около себе си. На нас ни липсва в последно време обичта.“

          Славов критикува натиска върху децата да бъдат първи:

          „Тези конкурси, тези формати, този Интернет ги накара да бъдат първи. А няма нужда да бъдеш първи на всяка цена – изпъкваш, когато си добър.“

          Той предупреди и за прекомерните изисквания:

          „Ходят на прекалено много уроки и много неща, и не им остава време за детското в тях… А когато загубиш детското, душата ти става вече на голям човек прекалено рано и ставаш материалист.“

