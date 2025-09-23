НА ЖИВО
          За първи път в историята – Украински спецчасти унищожиха два редки руски самолета-амфибии Бе-12

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Украинските сили за отбрана нанесоха тежък удар по руската авиация в окупиран Крим. Спецподразделението „Призраците“ на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че на 21 септември е унищожило два редки руски самолета-амфибии Бе-12 „Чайка“първият подобен случай в историята.

          Самолетите са били оборудвани със специализирана техника за откриване и неутрализиране на подводници. Освен тях, при операцията е бил поразен и още един руски многоцелеви хеликоптер Ми-8, използван от окупационните сили.

          Военното разузнаване подчертава, че тази акция представлява значим удар срещу руските военни възможности в региона.

