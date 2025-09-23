За първи път в историята – Украински спецчасти унищожиха два редки руски самолета-амфибии Бе-12

Украинските сили за отбрана нанесоха тежък удар по руската авиация в окупиран Крим. Спецподразделението „Призраците“ на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че на 21 септември е унищожило два редки руски самолета-амфибии Бе-12 „Чайка“ – първият подобен случай в историята.

Самолетите са били оборудвани със специализирана техника за откриване и неутрализиране на подводници. Освен тях, при операцията е бил поразен и още един руски многоцелеви хеликоптер Ми-8, използван от окупационните сили.

Военното разузнаване подчертава, че тази акция представлява значим удар срещу руските военни възможности в региона.