      вторник, 23.09.25
          Забраната на телефони в час повишава успеха с цяла единица , твърди директор на столично училище

          Пълната забрана на мобилни телефони по време на учебните часове не е просто мярка срещу разсейването, а ефективен инструмент за подобряване на резултатите. Това заяви директорът на 107-о ОУ „Хан Крум“ в София, Данко Калапиш, в ефира на „Здравей, България“.

          Според него, опитът от неговото училище показва категорични резултати: след въвеждането на забраната, средният успех на учениците се е повишил с една пълна единица.

          Миналата година се наложи да съберем на цели два класа изцяло мобилните устройства. Сутрин ги оставят и когато приключат часовете, си ги получават“, разказва директорът и добавя, че ефектът е бил огромен.

          Калапиш обаче признава, че пълната забрана на мобилни телефони в училище е трудна за прилагане, тъй като много родители настояват да имат постоянна връзка с децата си.

          Като възможен компромис той посочва иновативен модел, използван в някои европейски държави – телефоните се съхраняват в специални магнитни пликове, които учениците носят със себе си, но не могат да отворят до края на учебния ден.

          „Давам си сметка, че ако това е въведено в нашето училище, ще решим проблема си“, коментира той.

          Директорът допълва, че в почти всички европейски страни учениците посещават училище без мобилни телефони – практика, която се е доказала като ефективна.

          Според него нуждата от подобни мерки е продиктувана от нарастващата зависимост на децата от екраните. Калапиш предупреждава, че при отнемане на устройствата се наблюдават признаци на абстиненция, което – по неговите думи – „не е леко състояние, да не се заблуждаваме“.

          Тази зависимост оказва негативно влияние не само върху успеха на учениците, но и върху развитието на техните социални умения, подчертава още директорът.

