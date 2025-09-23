Защо депутат от ПП „Ново начало“ се оказа част от официалната ни делегация в ООН?

Министър-председателят Росен Желязков ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Темата на тазгодишния Общ политически дебат е “По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Тя поставя акцент върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства. Фокусът на форума е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

Всичко това е посочено в официалната страница на Министерски съвет. Там поименно е посочен и съставът на делегацията, който включва: Министър-председателят, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

На снимка в българското консулство в САЩ по случай 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България обаче се вижда заместник-председателят на ПП „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов. Анастасов не обявен в състава на делегацията, а не е известно в нея да са присъствали и други членове на парламентарни групи. В тази връзка се питаме на какво основание Станислав Анастасов е в Ню Йорк с българската делегация.