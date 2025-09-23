НА ЖИВО
          Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН

          Снимка: БГНЕС
          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк, съобщи „Киев Индипендънт“.

          Срещата е четвъртата между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт през януари, и се състоя на фона на напрежение между НАТО и Москва заради нарушения на въздушното пространство на няколко страни от Алианса.

          „Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна,“ заяви Тръмп пред журналисти.

          Зеленски информира за развитието на бойните действия, като посочи, че украинските войски са напреднали с около 360 км през последните седмици и са нанесли сериозни загуби на руските сили.

          „Благодарение на нашите войници имаме тази възможност, този шанс, и ще продължим, докато Русия не прекрати тази война,“ каза украинският президент.

          Той настоя за засилване на международния натиск:

          „Имаме нужда от повече натиск и повече санкции.“

          На въпрос на репортери дали има доверие в Путин, Тръмп отговори:

          „Ще ви кажа след около месец.“

          Американският президент призова европейските съюзници да прекратят покупките на руски енергийни ресурси, като подчерта, че това финансира войната на Москва. Според него Унгария, която е силно зависима от руския петрол и газ, трябва да преосмисли позицията си.

          „Той (Виктор Орбан) е мой приятел. Не съм говорил с него, но имам усещането, че може и да спре,“ заяви Тръмп.

          Зеленски пристигна в Ню Йорк на 22 септември вечерта заедно със съпругата си Олена Зеленска. Освен срещата с Тръмп той вече разговаря със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог и други официални лица, а в рамките на седмицата ще проведе още разговори с лидери от близо 150 държави.

          Политика

          Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на...
          Политика

          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ. Това...
          Политика

          Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото...

