Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк, съобщи „Киев Индипендънт“.
Срещата е четвъртата между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт през януари, и се състоя на фона на напрежение между НАТО и Москва заради нарушения на въздушното пространство на няколко страни от Алианса.
Зеленски информира за развитието на бойните действия, като посочи, че украинските войски са напреднали с около 360 км през последните седмици и са нанесли сериозни загуби на руските сили.
Той настоя за засилване на международния натиск:
На въпрос на репортери дали има доверие в Путин, Тръмп отговори:
Американският президент призова европейските съюзници да прекратят покупките на руски енергийни ресурси, като подчерта, че това финансира войната на Москва. Според него Унгария, която е силно зависима от руския петрол и газ, трябва да преосмисли позицията си.
Зеленски пристигна в Ню Йорк на 22 септември вечерта заедно със съпругата си Олена Зеленска. Освен срещата с Тръмп той вече разговаря със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог и други официални лица, а в рамките на седмицата ще проведе още разговори с лидери от близо 150 държави.
- Реклама -
