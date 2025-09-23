Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк, съобщи „Киев Индипендънт“.

Срещата е четвъртата между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт през януари, и се състоя на фона на напрежение между НАТО и Москва заради нарушения на въздушното пространство на няколко страни от Алианса.

„Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна,“ заяви Тръмп пред журналисти.

Зеленски информира за развитието на бойните действия, като посочи, че украинските войски са напреднали с около 360 км през последните седмици и са нанесли сериозни загуби на руските сили.

„Благодарение на нашите войници имаме тази възможност, този шанс, и ще продължим, докато Русия не прекрати тази война,“ каза украинският президент.

Той настоя за засилване на международния натиск:

„Имаме нужда от повече натиск и повече санкции.“

На въпрос на репортери дали има доверие в Путин, Тръмп отговори:

„Ще ви кажа след около месец.“

Американският президент призова европейските съюзници да прекратят покупките на руски енергийни ресурси, като подчерта, че това финансира войната на Москва. Според него Унгария, която е силно зависима от руския петрол и газ, трябва да преосмисли позицията си.

„Той (Виктор Орбан) е мой приятел. Не съм говорил с него, но имам усещането, че може и да спре,“ заяви Тръмп.

Зеленски пристигна в Ню Йорк на 22 септември вечерта заедно със съпругата си Олена Зеленска. Освен срещата с Тръмп той вече разговаря със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог и други официални лица, а в рамките на седмицата ще проведе още разговори с лидери от близо 150 държави.