Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк днес

Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес ще проведе ключови срещи в Ню Йорк, съобщава „Укринформ“. Сред тях е и разговор с американския му колега Доналд Тръмп.

Зеленски ще участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, както и в срещата на международната коалиция за връщането на украинските деца, отведени насилствено в Русия. Програмата му включва още редица двустранни разговори.

Очаква се украинският президент да присъства и на откриването на общите политически дебати в рамките на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН, които започват в 16:00 ч. българско време.

В заседанието на коалицията за украинските деца ще участва и първата дама на Украйна Олена Зеленска. На форума, освен Зеленски, слово ще произнесе и министър-председателят на Канада Марк Карни.

В програмата на държавния глава е предвидена и среща с председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, бивш външен министър на Германия.