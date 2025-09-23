НА ЖИВО
          Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк днес

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес ще проведе ключови срещи в Ню Йорк, съобщава „Укринформ“. Сред тях е и разговор с американския му колега Доналд Тръмп.

          Зеленски ще участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, както и в срещата на международната коалиция за връщането на украинските деца, отведени насилствено в Русия. Програмата му включва още редица двустранни разговори.

          Очаква се украинският президент да присъства и на откриването на общите политически дебати в рамките на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН, които започват в 16:00 ч. българско време.

          В заседанието на коалицията за украинските деца ще участва и първата дама на Украйна Олена Зеленска. На форума, освен Зеленски, слово ще произнесе и министър-председателят на Канада Марк Карни.

          В програмата на държавния глава е предвидена и среща с председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, бивш външен министър на Германия.

