Премиерът Росен Желязков присъства на тържествен прием, организиран от Генералното консулство на България в Ню Йорк по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.
В словото си той подчерта значението на този ден като символ на единството на нацията:
Желязков отбеляза, че българската диаспора в САЩ е доказала своята устойчивост, съхранявайки родовата памет и същевременно принасяйки за развитието на американското общество.
Той изрази увереност, че скоро ще отпадне визовият режим със САЩ, напомняйки, че България вече е постигнала рекордно ниско ниво на откази за визи – около 6%. Желязков допълни, че се работи активно и по откриването на директна авиолиния между София и Ню Йорк.
