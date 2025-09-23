Премиерът Росен Желязков присъства на тържествен прием, организиран от Генералното консулство на България в Ню Йорк по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

В словото си той подчерта значението на този ден като символ на единството на нацията:

„Най-големите победи на българите не са били на бойното поле. Истинските победи са постигнати тогава, когато народът е бил единен в своите вярвания, в посоката и в стремежите си, заедно с църквата и държавата“.

Желязков отбеляза, че българската диаспора в САЩ е доказала своята устойчивост, съхранявайки родовата памет и същевременно принасяйки за развитието на американското общество.

„Когато сме заедно и споделяме ценности като хуманизъм, демокрация и добродетели, тогава можем да имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем и като хора, и като нация“, заяви премиерът.

Той изрази увереност, че скоро ще отпадне визовият режим със САЩ, напомняйки, че България вече е постигнала рекордно ниско ниво на откази за визи – около 6%. Желязков допълни, че се работи активно и по откриването на директна авиолиния между София и Ню Йорк.